¡Toma nota! Estos son los síntomas de la tos ferina en niños

La tos ferina es una enfermedad que puede complicarse en los más pequeños, sino es tratada a tiempo.
Luego que el Hospital Roosevelt haya restringido las visitas tras detectar un caso de tos ferina en un estudiante de medicina, la población está en alerta.
La tos ferina es una enfermedad bacteriana respiratoria causada por la bacteria Bodetella Pertussis.
Suele manifestarse como una gripe, pero se caracteriza por los ataques violentos e incontrolables de tos, un jadeo o silbido y en ocasiones, vómitos.
Puede afectar a personas de todas la edades, pero sobre todo a bebés y niños, en cuyo caso puede llegar a ser mortal si no es tratada a tiempo.
Según el pediatra y especialista en Enfermedades Respiratorias, Alejandro de León, los síntomas en los más pequeños de casa son:
- Tos en exceso.
- Crisis de cianosis (labios azules por falta de oxígeno).
- Dificultad respiratoria.
- Retracción constal (hundimiento alrededor de las costillas al inhalar).
- Fiebre, la cual no se presenta en todos los casos.
De León recomienda asistir de inmediato ante cualquiera de estos síntomas, pues la enfermedad debe ser detectada en las primeras tres semanas de síntomas, para que el tratamiento sea más efectivo.