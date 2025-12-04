Casting: se busca actores para película de suspenso

La Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía Agacine, lanzó una convocatoria para quienes deseen formar parte de un proyecto cinematográfico como actores.
Se trata de "El Grito del Monte", que abre casting para su próximo proyecto de misterio y suspenso.
Requisitos
Jóvenes de 18 a 20 años.
Hombres de 35 a 65 años.
Para postularte puedes llamar a los siguientes números:
Si estás en Guatemala comunícate a través del número: +502 4388 0163
En Costa Rica por WhatsApp al: +506 8865 2401
Actualmente el proyecto se encuentra en fase de selección de talentos. Se desconoce cuándo iniciarán las grabaciones y dónde serán las locaciones.
Agacine
Se trata de una organización que agrupa a profesionales del cine y el audiovisual en Guatemala, con el objetivo de promover y defender los intereses del sector, incluyendo el impulso de una ley de cine y el fomento de la creación de obras audiovisuales en el país.
Misión: Trabaja para reconocer el valor económico y cultural del cine en Guatemala, buscando diversificar la economía nacional a través del fomento de las industrias creativas. Además desarrolla proyectos y colabora con otras instituciones para fortalecer la cinematografía en la región centroamericana.
