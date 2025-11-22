"Sueños de primavera", la película guatemalteca que cuestiona

"Sueños de Primavera" es una cinta de producción guatemalteca cargada de suspenso y que visibiliza la cara no tan amable del sistema educativo en el país.
El drama y la crítica social se entrelazan para mover a la reflexión y discutir temas fundamentales que aquejan a la población.
La cinta
El gobierno decide eliminar la carrera de magisterio y Mario, un maestro con profunda vocación, busca desafiar al sistema junto a su hija Sara, una periodista de investigación.
Los dos descubren la sociedad de la "Monja Blanca", organización secreta que controla el país a beneficio de una élite, debido a esto, comienzan a ser amenazados.
Elenco
El film está dirigido por Coke Díaz Burgos, con el guión original del escritor y columnista guatemalteco Eduardo Villagrán.
Entre los actores están:
- Mauricio García Lozano (Mario)
- Ximena Romo (Sara)
- Luis Curiel (Jorge)
- Bernardo Triana (Fernando)
- Ernesto Molina (Ignacio)
- Juan Pablo Asturias (Edgar)
- Samantha de la Garza (maestra)
¿Cuándo podrás disfrutar de "Sueños de primavera"?
La película estará disponible en las salas de cine nacional a partir del 4 de diciembre de 2025.
