"Sueños de primavera", la película guatemalteca que cuestiona

  • Por Selene Mejía
21 de noviembre de 2025, 19:25
"Sueños de primavera" es una producción guatemalteca. (Foto: Oficial)

"Sueños de Primavera" es una cinta de producción guatemalteca cargada de suspenso y que visibiliza la cara no tan amable del sistema educativo en el país.  

El drama y la crítica social se entrelazan para mover a la reflexión y discutir temas fundamentales que aquejan a la población. 

La cinta

El gobierno decide eliminar la carrera de magisterio y Mario, un maestro con profunda vocación, busca desafiar al sistema junto a su hija Sara, una periodista de investigación.

Los dos descubren la sociedad de la "Monja Blanca", organización secreta que controla el país a beneficio de una élite, debido a esto, comienzan a ser amenazados.

Elenco

El film está dirigido por Coke Díaz Burgos, con el guión original del escritor y columnista guatemalteco Eduardo Villagrán

Entre los actores están: 

  • Mauricio García Lozano (Mario)
  • Ximena Romo (Sara)
  • Luis Curiel (Jorge)
  • Bernardo Triana (Fernando)
  • Ernesto Molina (Ignacio)
  • Juan Pablo Asturias (Edgar)
  • Samantha de la Garza (maestra)

¿Cuándo podrás disfrutar de "Sueños de primavera"?

La película estará disponible en las salas de cine nacional a partir del 4 de diciembre de 2025. 

