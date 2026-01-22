Catarata de Urlanta, una opción natural para escapar del ruido urbano

Ubicada en Jalapa, la Catarata de Urlanta ofrece senderismo, piscinas, miradores, cabañas y una cascada de 70 metros de altura en un entorno natural ideal para relajarte y disfrutar del bosque lejos de la ciudad.
La Catarata de Urlanta es un destino natural que se ubica en medio del bosque y Pino Dulce, en el departamento de Jalapa, Guatemala, conocido por su impresionante caída de agua de aproximadamente 70 metros de altura.
Este parque ecológico es ideal si quieres tener un momento de relajación y tranquilidad, puesto que se encuentra alejado de la ciudad, podrás respirar aire puro y tener vistas maravillosas.
Allí puedes hacer senderismo, ya que desde el parqueo te haces de 10 a 15 minutos hasta la base de la catarata.
Asimismo, en el lugar se ubica el Centro Ecoturístico Cascada de Urlanta, que cuenta con piscinas, áreas verdes, miradores y quioscos para realizar parrilladas (debes llevar tus propios alimentos, ya que el servicio de restaurante es limitado).
Además, en el sitio hay cabañas, por si deseas pasar la noche rodeada entre la naturaleza. El lugar también es pet friendly, por lo que podrás llevar a tus mascotas sin problema.
El lugar abre de martes a domingo de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y tiene un costo de Q25 para adultos y Q10 para niños. Sin embargo, si deseas quedarte en las cabañas, solo debes cancelar 125 quetzales por persona, que incluye el ingreso a las instalaciones, piscinas y churrasqueras.
La visita a este parque ecológico ofrece una experiencia completa que combina caminatas cortas, áreas recreativas y hospedaje rústico, lo que lo convierte en una alternativa accesible para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y actividades al aire libre en el oriente del país.
Recomendaciones en tu visita
- Durante la temporada de lluvias, los senderos pueden volverse resbaladizos debido al musgo, por lo que te sugerimos que lleves calzado con buen agarre.
- También lleva repelente y protector solar.
- Lleva ropa cómoda para hacer senderismo.
- Si vas a cocinar, lleva tu comida a preparar.
¿Cómo llegar?
Para llegar a la Catarata de Urlanta desde la Ciudad de Guatemala, la ruta más recomendada es por CA-9 hacia el departamento de Jalapa. El viaje dura aproximadamente 3 horas y 6 minutos, cubriendo una distancia de unos 73.3 km.
- Sigue la carretera CA-9 hacia el Atlántico y luego toma la RN 19 (en el cruce a Sanarate, km 56) que lleva a la cabecera departamental de Jalapa.
- Desde el centro de Jalapa, la catarata está a unos 25 minutos. El camino incluye aproximadamente 3 km de terracería, que es accesible con precaución incluso en un vehículo bajo, aunque se recomienda un pickup o SUV.
- Puedes usar aplicaciones como Waze o Google Maps para obtener indicaciones precisas hasta la entrada del centro ecoturístico.