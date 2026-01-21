Pozas, cascadas y relax: El secreto natural de Villa Canales que debes visitar

-

Ubicada en Jocotillo, Villa Canales, a solo 36 kilómetros de la capital, Finca Agua Tibia se consolida como el destino ideal para una escapada de fin de semana, ofreciendo pozas naturales de agua tibia y refrescantes cascadas.

Rodeada de un frondoso bosque y atravesada por un río de corriente suave, Finca Agua Tibia se ha convertido en una de las opciones naturales más visitadas por quienes buscan relajarse en cuerpos de agua templada sin alejarse de la Ciudad de Guatemala.

Ubicado en Jocotillo, Villa Canales, a aproximadamente 36 kilómetros de la capital, el balneario ofrece pozas al aire libre donde brota agua tibia directamente de las montañas, así como pequeñas cascadas naturales que refrescan el entorno y conectan con el cauce del río.

Cascadas alimentan el río que atraviesa el balneario. (Foto: Finca Agua Tibia GT)

La combinación de agua templada, vegetación y sonido constante de las cascadas genera un ambiente propicio para el descanso físico y mental.

Las pozas permiten a los visitantes sumergirse y relajarse, mientras que el río y las caídas de agua añaden dinamismo al paisaje, convirtiendo el recorrido por la finca en una experiencia sensorial ligada a la naturaleza.

También hay cabañas rústicas integradas al entorno natural.

Para disfrutar

El espacio cuenta con áreas acondicionadas para picnic y descanso, lo que facilita la convivencia familiar o entre amigos. Su cercanía con la ciudad lo posiciona como una alternativa accesible para escapadas de un día o fines de semana, sin necesidad de largos traslados.

En el lugar hay venta de comida y bebidas todos los sábados y domingo. El costo de ingreso es de Q30 para adultos y niños, y está abierto todos los días de la semana.

El alojamiento que complementa la experiencia natural. (Foto: Finca Agua Tibia GT)

"Somos pet friendly, solo te pedimos que seas limpio y recojas tu basura", comentan en sus redes sociales.

Dentro del mismo recinto funciona Meraki Glamp, una opción de hospedaje que permite prolongar la experiencia. Sus cabañas rústicas, integradas al entorno natural, brindan acceso directo a las pozas y áreas verdes, reforzando el atractivo del lugar como un destino donde el agua tibia, las cascadas y la tranquilidad son los principales protagonistas.

Quienes lo han visitado confirman que el lugar es ideal para pasar un día agradable, en contacto directo con la naturaleza, en compañía de la familia o los amigos, convirtiéndolo así en una experiencia inolvidable.

El lugar está rodeado de vegetación. (Foto: Finca Agua Tibia GT)

Conociendo

Villa Canales es un Municipio del departamento de Guatemala en la República de Guatemala, forma parte de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur y se encuentra ubicado a 22 km al sur de Ciudad de Guatemala, por lo que colinda al norte con la misma y con el Municipio de Santa Catarina Pinula, al sur con los Departamentos de Escuintla y Santa Rosa al oeste con los Municipios de San Miguel Petapa y Amatitlán, y al este con Fraijanes.

Sus actividades económicas principales son los cultivos de café, caña de azúcar y piña (razón por la cual estos elementos aparecen notablemente en el escudo del municipio).

Se puede caminar sobre estructuras de madera integradas al entorno natural. (Foto: Finca Agua Tibia GT)

Este municipio es el máximo productor de piña a nivel nacional, y de primera calidad debido a las tierras fertilizadas por el Volcán de Pacaya y su clima adecuado para la producción. Siendo en el área conocida como "El Jocotillo" y " El Obrajuelo" donde se encuentran las mayores plantaciones.

Las aldeas de este municipio son: