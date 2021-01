Un catedrático de la carrera de medicina de la Universidad Central del Ecuador, ubicada en la ciudad de Quito, descargó su ira contra una de sus estudiantes durante una clase virtual.

El profesor se molestó cuando la alumna le explicó previo a una exposición que su compañera no se comunicó con ella para realizar la tarea asignada y no podía presentarlo, su pareja de investigación no estaba conectada.

“¿Por qué diablos no me avisan?, a ver ¿por qué me dice ahorita que ella no está presente?”, le dice el médico, quien además la insultó y la retó a que denunciara el hecho.

Cuando la universitaria trataba de explicar lo ocurrido él, con voz alta y enojo le decía: "No me grite, no me grite... malcriada, majadera".

“Tienen cero y vayan a reclamar a quien les dé la gana y ojalá así me boten rápido de esa pendejada”, agregó.

El video fue publicado en Twitter y causó indignación.

Ante los hechos y luego de que el suceso se hiciera viral, la institución envió un comunicado donde informó las acciones que se tomarían al respecto.

La publicación informa que los alumnos afectados fueron reasignados a otro educador y que recibirían apoyo social, psicológico y legal y que se encargarían de la investigación del caso, ante esta falta grave, aunque no mencionan si el profesor sería despedido.

Docente de la universidad @lacentralec en Quito, reclama y grita a estudiante porque su compañera de exposición no estaba presente. "Tienen cero y vayan a reclamar a quien les dé la gana y ojalá así me boten rápido de esa pendejada". pic.twitter.com/nXtbu2bJac — Mónica Velásquez (@MoniVelasquezV) January 13, 2021

#COMUNICADO



La Universidad Central del Ecuador informa sobre las acciones tomadas frente a los actos del docente denunciados en redes sociales pic.twitter.com/1XaPOrFCQi — Universidad Central del Ecuador (@lacentralec) January 13, 2021

