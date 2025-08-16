La causa de la hospitalización de Alejandra Guzmán

Una prótesis de titanio sería la causa del reciente malestar de Alejandra Guzmán.
La cantante y actriz mexicana generó preocupación entre sus seguidores al comentar que tuvo que volver a ser hospitalizada de emergencia tras presentar un fuerte dolor cerca de la espalda baja.
Luego de un momento de incertidumbre y especulaciones como que la causa se trataba de una hernia, Alejandra Guzmán ha revelado a sus fanáticos el motivo detrás de su hospitalización.
Guzmán compartió una fotografía con una radiografía en la que muestra que la intervención quirúrgica podría estar relacionada con la cadera, donde la cantante tiene instalada una prótesis de titanio.
Alejandra logró recuperarse con éxito de una operación de cadera años atrás, y continuó dando lo mejor de sí en el escenario. Sin embargo, anunció que pondría en pausa la gira Brilla por motivos de salud.