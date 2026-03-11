Cayalá obtiene certificación ambiental internacional ISO 14001

-

Grupo Cayalá anunció la obtención de la certificación internacional ISO 14001:2015, un reconocimiento que valida la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) alineado con estándares internacionales.

La certificación fue otorgada por ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación), organismo de certificación con presencia global y miembro de IQNet, una red internacional de entidades certificadoras.

De acuerdo con la organización, este resultado refleja más de una década de trabajo en temas ambientales y cerca de dos años y medio de implementación formal del sistema, que incluyó procesos de auditoría y verificación dentro de la operación.

“ Esta certificación significa ponerle un título a más de 10 años de trabajo en equipo. Es un hito en nuestra historia porque fue implementada con el propósito de establecer estándares ambientales reales y medibles. ” Arq. Ruth López , de la Gerencia Ambiental de Grupo Cayalá.

Un proceso que involucró a distintas áreas

La implementación del Sistema de Gestión Ambiental se realizó con la participación de un equipo multidisciplinario que integró distintas áreas operativas y profesionales.

Uno de los retos del proceso fue impulsar una cultura ambiental dentro de la organización. Según la compañía, el compromiso de los equipos y la disposición para adoptar nuevas prácticas permitieron avanzar en la implementación del sistema.

Auditorías y verificación independiente

Grupo Cayalá explicó que la certificación fue otorgada por ICONTEC debido al rigor técnico de sus auditorías, la trazabilidad de la información y los procesos de verificación independiente.

Durante el proceso se evaluaron aspectos como el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y la estrategia de comunicación ambiental implementada dentro del Sistema de Gestión.

Según la organización, estas revisiones permiten respaldar con procesos y datos las acciones ambientales desarrolladas dentro de su operación.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Impacto en la operación de la ciudad

La certificación ISO 14001:2015 se integra en la operación diaria de Grupo Cayalá, con un enfoque basado en medición, control y mejora continua dentro de un entorno urbano en crecimiento.

De acuerdo con la empresa, el sistema ha permitido identificar oportunidades de eficiencia operativa, así como promover inversiones en proyectos ambientales y generar mayor participación entre socios comerciales, vecinos y visitantes.

Compromisos ambientales

Tras obtener la certificación, Grupo Cayalá informó que continuará impulsando iniciativas vinculadas con su Sistema de Gestión Ambiental. Entre ellas destacan:

Educación ambiental como parte transversal de su gestión.

Gestión integral de residuos.

“ Implementar un Sistema de Gestión Ambiental y someterlo a una certificación internacional es parte de nuestra responsabilidad operativa con el país. ” Arq. Ruth López , de la Gerencia Ambiental de Grupo Cayalá.

La empresa indicó que en 2025 alcanzó una valorización del 75% de los residuos generados en la ciudad, con el objetivo de avanzar hacia la reducción de envíos a vertederos.

De cara al futuro, Grupo Cayalá señaló que continuará desarrollando su gestión ambiental conforme evolucione la ciudad y su operación.