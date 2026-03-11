Pese a estar en agenda, Ley Antilavado sigue sin discutirse en primera lectura

-

La elección de magistrados del TRS, pausó el avance legislativo de la Ley Antilavado.

Aunque el tema estaba incluido en la agenda de la sesión plenaria de este martes 10 de marzo, la iniciativa no logró conocerse en primera lectura debido al proceso de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

La propuesta forma parte de un paquete de cambios orientados a fortalecer el combate al lavado de dinero y otros activos.

Dictamen favorable

El 24 de febrero, la iniciativa recibió dictamen favorable en comisión de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, lo que generó expectativa de que el proyecto pasara rápidamente al pleno para su discusión, incluso bajo la figura de urgencia nacional.

Sin embargo, el proceso se ha retrasado en medio de las tensiones políticas dentro del Congreso.

Uno de los factores que ha incidido en la demora es la agenda legislativa centrada en la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, procesos que han dominado las sesiones recientes.

La sesión programada para las 14 horas de este martes 10 de marzo inició con al menos 4 horas de retraso. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

El pasado 3 de marzo, cuando se esperaba conocer la iniciativa en el pleno, la sesión fue suspendida por falta de quórum en medio de las disputas políticas relacionadas con dichas elecciones. Desde entonces, el avance del proyecto ha quedado postergado.

“ No creo que pase a urgencia nacional. Si se lee hoy, lo que procedería es que pase a primera lectura; la discusión para una aprobación rápida no se ha dado todavía ” Julio Héctor Estrada Comisión Finanzas Públicas y Moneda

Mientras tanto, autoridades del sistema financiero han advertido sobre la importancia de aprobar la normativa.

La Superintendencia de Bancos (SIB) ha señalado la urgencia de discutir la iniciativa 6593, denominada Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, al considerarla clave para fortalecer el marco legal del país.

La aprobación de esta normativa también se vincula con la próxima evaluación internacional que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), prevista para 2027, en la que Guatemala deberá demostrar avances en su sistema de prevención del lavado de dinero para evitar riesgos como su inclusión en la denominada "lista gris".

Calendario legislativo

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, indicó que la expectativa era al menos iniciar el proceso con la primera lectura, aunque descartó que la iniciativa pudiera aprobarse de inmediato bajo urgencia nacional, al menos por ahora.

"No creo que pase a urgencia nacional. Si se lee hoy (este martes 10 de marzo), lo que procedería es que pase a primera lectura; la discusión para una aprobación rápida no se ha dado todavía", explicó el legislador.

Estrada también recordó que el dictamen es extenso y requiere tiempo para su lectura y análisis. "Es un dictamen de unas 170 páginas, incluso más grande que el presupuesto", señaló.

Diputados ven ajustado el tiempo para aprobar la iniciativa antes de Semana Santa. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Ante los retrasos acumulados y la pérdida de sesiones por falta de asistencia de diputados, Estrada reconoció que el calendario legislativo se ha reducido considerablemente. "Con lo que nos pasó la semana pasada, que perdimos una sesión y nos quedan pocas antes del receso, está bastante apretado", indicó.

Debido a estas circunstancias, el congresista consideró que la aprobación de la ley antes del receso de Semana Santa podría resultar complicada si persisten los problemas de quórum y la agenda sigue dominada por otros temas políticos.

Mientras tanto, la iniciativa permanece en espera de su primera lectura, paso necesario para que continúe su trámite legislativo en el pleno.