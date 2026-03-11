Madre e hija sufren ataque armado mientras cenaban en su vivienda

Ambas fueron llevadas en estado delicado a un centro hospitalario.
Un ataque armado se registró la noche del martes en la Aldea Los Encuentros, Quetzaltenango.
Una mujer y su hija fueron sorprendidas por hombres armados dentro de su vivienda.
Según agentes de la PNC, las víctimas estaban cenando cuando desconocidos llegaron en una moto, ingresaron y dispararon contra ellas para luego darse a la fuga.
La madre fue identificada como Azucena Romero Vásquez, de 39 años, quien sufrió 2 heridas.
La segunda víctima fue identificada como Loidy Azucena Romero Vasquez, de 11 años, quien presentaba heridas en el abdomen y en ambas piernas.
Fueron ingresadas en estado delicado a la Emergencia del Hospital Coatepeque.