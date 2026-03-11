Versión Impresa
Madre e hija sufren ataque armado mientras cenaban en su vivienda

  • Con información de Rudy López/Colaborador
11 de marzo de 2026, 09:59
Hombres desconocidos entraron a la vivienda. (Foto: archivo/Soy502)

Ambas fueron llevadas en estado delicado a un centro hospitalario.

Un ataque armado se registró la noche del martes en la Aldea Los Encuentros, Quetzaltenango. 

Una mujer y su hija fueron sorprendidas por hombres armados dentro de su vivienda. 

Según agentes de la PNC, las víctimas estaban cenando cuando desconocidos llegaron en una moto, ingresaron y dispararon contra ellas para luego darse a la fuga.

La madre fue identificada como Azucena Romero Vásquez, de 39 años, quien sufrió 2 heridas.

La segunda víctima fue identificada como Loidy Azucena Romero Vasquez, de 11 años, quien presentaba heridas en el abdomen y en ambas piernas. 

Fueron ingresadas en estado delicado a la Emergencia del Hospital Coatepeque.

