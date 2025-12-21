Una persona murió tras presuntamente caer de un bus en marcha

Tránsito podría complicarse en ruta a San Lucas Sacatepéquez
En las últimas horas de este 20 de diciembre se reportó que una persona quedó fallecida luego de aparentemente caer de un bus extraurbano.
El percance ocurrió en el kilómetro 28 de la Ruta Interamericana CA-1 Occidente, jurisdicción de San Lucas Sacatepéquez.
Al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios Departamentales para brindar apoyo, sin embargo, el cuerpo ya no contaba con signos vitales.
Hasta el momento, elementos de PROVIAL se encuentran en el área para agilizar el tránsito debido a que el carril derecho sigue obstaculizado mientras autoridades correspondientes llegan al lugar para levantar el cuerpo.