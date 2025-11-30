Así quedó el bus tras accidentarse en Puerto Barrios, Izabal (video)

Los pasajeros sufrieron heridas y se reporta un fallecido.
EN CONTEXTO: Conductor de bus turístico pierde el control y se accidenta en Puerto Barrios
El bus tipo Pullman, que se accidentó durante la mañana del 30 de noviembre, habría perdido el control antes de impactar contra un poste en el km. 290, en el Caserío Agua Caliente, ingresando a Puerto Barrios.
Así está en el lugar:
La unidad de transporte turístico sufrió el impacto de manera frontal y por lo que quedó destruida su estructura.
En el lugar se observa que el tendido del poste quedó sobre la carretera, por lo que se recomienda precaución al circular.