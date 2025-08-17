Cazadores de huracanes captan impresionantes imágenes de "Erin" (video)

-

Las impresionantes imágenes muestran el interior del huracán en categoría 5.

El huracán Erin, el primero de la temporada en el océano Atlántico, se redujo a ciclón de categoría 3 este domingo a su paso por las islas del Caribe, con un riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, según los meteorólogos.

El huracán se intensificó brevemente el sábado hasta alcanzar al final del día la categoría máxima 5, calificada de "catastrófica" por las autoridades estadounidenses, antes de que la velocidad de los vientos disminuyera.

Cuando se mantenía en esta categoría, un avión de caza huracanes del Centro de Operaciones de Aeronaves de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) captó el ojo del huracán. Las imágenes son impresionantes.

Míralas aquí:

Un avión caza huracanes del Centro de Operaciones de Aeronaves de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (@NOAA_HurrHunter), captó el ojo del huracán #Beryl, de categoría 5. pic.twitter.com/RgzJxEGk8T — Emeequis (@emeequis) July 2, 2024

Este domingo Erin se encontraba a unos 225 kilómetros al norte de San Juan, en Puerto Rico. En ese momento había bajado a categoría 3, con vientos sostenidos de hasta 205 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

"Se espera que el centro de Erin se desplace justo al norte de las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el domingo, y pase al este de las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas el domingo por la noche y el lunes", informó el NHC.

A principios de la próxima semana, Erin afectará Bahamas, Bermudas y la costa este de Estados Unidos, con "corrientes de resaca potencialmente mortales", según el NHC.

El NHC pronostica que el huracán virará con dirección norte la noche del domingo.

*Con información de AFP