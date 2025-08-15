¿Respuesta de Cazzu a lo dicho por Nodal en entrevista?

-

Cazzu no se queda callada y comparte una parte de la canción Engreído que parece una indirecta.

Con las polémicas declaraciones del cantante sonorense sobre la relación que mantuvo con su expareja en el podcast de Adela Micha, la artista argentina no tardó en responder de forma indirecta y contundente.

A través de sus historias en sus plataformas oficiales, Cazzu compartió parte de la letra de la canción Engreído, la cual es una indirecta al desenlace que tuvo su vínculo amoroso con Christian Nodal.

La controversia sobre el desenlace de la relación entre Nodal y Cazzu continúa. (Foto: X)

Letra:

Quedamos en mantenerlo en secreto,

pero hablaste de mí, como de una cualquiera.

Creíste, mi amor, que era una gran idea

contar todo, lo de la noche aquella.

Y no aprendiste que los hombres hablan mucho

de honor y de hombría.

Amigos, hermanos de toda la vida,

todo se perdió y no fue, no fue por culpa mía.

Las declaraciones de Nodal, más que favorecerle, le han jugado en su contra. (Foto: X)

Con frases como "te pasó por engreído" y "tu ego es tu mayor castigo", los seguidores de la intérprete no tardaron en relacionar la publicación como una respuesta a las recientes declaraciones de Nodal que lejos de limpiar su imagen, ha provocado el efecto contrario.