CC declara con lugar apelación de Semilla y reactiva amparo por recusación a Orellana

La CC declaró con lugar una apelación que presentó el Movimiento Semilla con relación a una recusación en contra del juez Fredy Orellana.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, declararon con lugar una apelación que presentó el Movimiento Semilla, a través de la diputada y mandataria judicial, Andrea Reyes.

Con la apelación aceptada por la CC se reactiva un amparo que anteriormente había sido declarado sin lugar por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, ese amparo tenía relación con una recusación que Semilla había presentado en contra del juez Fredy Orellana.

Ahora, el amparo de Sala Primera fue revocado, por lo que se debe continuar con el trámite de la recusación.

"La CC ordenó que no se vulnere el derecho de defensa de Semilla, negando mi calidad de mandataria judicial"; dijo Reyes.

La recusación en contra del juez es porque Semilla duda de su objetividad, por lo que buscan que sea separado del caso Semilla.

(Foto: captura de pantalla resolución CC)

Juez Orellana

El juez Fredy Orellana, del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, es quien conoce el caso Semilla.

En varias ocasiones, el partido oficial ha denunciado que se les ha negado copia del expediente y de las actuaciones.

Recientemente, la CC también le enmendó la plana al juez y anuló los oficios que él había remitido, pidiendo la nulidad de las actuaciones de Semilla.

En esa ocasión, la CC le advirtió al juez que se abstuviera de emitir resoluciones violatorias a la Constitución y reiteró que los resultados electorales de 2023 son inalterables.