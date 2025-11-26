CC deja sin inmunidad a cuatro secretarios de la Presidencia

-

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió suspender algunas frases de la Ley del Organismo Ejecutivo con lo que deja sin derecho de antejuicio a cuatro secretarios de la Presidencia de la República.

El fallo de la Alta Corte se da tras analizar una acción de inconstitucionalidad planteada por el exdiputado Fernando Linares Beltranena en contra de la normativa del Ejecutivo.

Los magistrados de la CC dejaron en suspenso la frase "y gozará del derecho de antejuicio en la misma forma" de los artículos 11, 12 y 14 y 14 Ter de la Ley del Ejecutivo, en los que se establecen las funciones y derechos de los secretarios de Comunicación Social, de Coordinación Ejecutiva, de Planificación y Programación y de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia.

Por lo que, con dicha resolución queda establecido que los titulares de las secretarías mencionadas a partir de hoy no cuentan con inmunidad.

Mientras que quienes sí siguen gozando de inmunidad son el secretario privado de la Presidencia y el secretario general.