"Al pueblo digno se le responde", nueva modalidad de comunicación de la presidencia

-

Anuncian un nuevo protocolo de comunicación que incluye una Ronda semanal, la implementación de una "Tómbola Digital" y nuevos canales de interacción ciudadana.

TE PUEDE INTERESAR: Juramentan a nueva Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia

Al inicio de la Ronda de este miércoles 26 de noviembre la recién nombrada secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García Ruano, anunció una nueva modalidad de interacción y seguimiento informativo entre la Secretaría de Comunicación y los medios de comunicación.

García Ruano explicó que el Ejecutivo habilitará nuevos canales para dar seguimiento a los temas consultados por periodistas, permitiendo una retroalimentación continua.

Karina García Ruano, Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia. (Imagen: captura de pantalla)

Subrayó que "Al pueblo digno se le responde", reitera su compromiso de ejecutar acciones acordes a las prioridades manifestadas por la población.

La vocera presidencial recordó que la comunicación "inicia escuchando" y afirmó que esta nueva fase busca consolidar un puente entre la escucha activa y la respuesta oportuna.

Además, señaló que, durante la semana anterior, los periodistas participaron en procesos de consulta donde identificaron necesidades para mejorar la interacción informativa, insumos que ahora se integran al nuevo protocolo.

Como parte de los cambios, la ronda informativa oficial pasará a ser semanal, de 8:00 a 9:45 a. m., manteniendo la intervención de ministros, secretarios, así como del presidente y la vicepresidenta. Sin embargo, se ampliará el tiempo destinado a preguntas y comentarios de los medios.

Además, se anunciarán micro rondas y espacios informativos adicionales para dar seguimiento a los temas consultados por los medios de comunicación. (Imagen: captura de pantalla)

Modalidades de participación

En esta nueva faceta de comunicación se implementarán dos modalidades de participación.

La primera, continuando con el sistema habitual por orden de llegada; y la segunda con un cupo seleccionado de manera aleatoria, mediante una "tómbola digital" basada en los números de registro de ingreso, lo que permitirá que más periodistas tengan la oportunidad de participar.

A los comunicadores se les solicitará limitarse a una pregunta central y, de ser necesario, una adicional, con el fin de que un mayor número de medios pueda intervenir.

“ Vamos a responder con comunicación, pero sobre todo, con ejecución ” Karina García Ruano, SCSPR

Además, se anunciarán micro rondas y espacios informativos adicionales, y se alentará a los periodistas a visitar directamente los ministerios y secretarías para profundizar en temas específicos.

García Ruano también confirmó la puesta en marcha de dos nuevos canales de interacción.

El primero es un formulario electrónico, enviado a los periodistas desde el pasado lunes, donde se podrán presentar los temas que requieren seguimiento. La Secretaría los clasificará, analizará y responderá en los distintos espacios informativos, según indicó García Ruano.

Espacio abierto a la población

El segundo canal, inaugurado este miércoles, está dirigido a la ciudadanía.

Se trata del portal alpuebloseleresponde.guatemala.gob.gt, un espacio digital accesible desde dispositivos electrónicos donde los guatemaltecos pueden enviar preguntas, sugerencias o comentarios.

(Imagen: captura de pantalla)

Sin embargo, se aclaró que este portal no funciona como un correo de respuestas individuales, sino como un mecanismo de recopilación de inquietudes para orientar la comunicación institucional y generar respuestas mediante diversos formatos y plataformas.

García Ruano enfatizó que la información recopilada será analizada con apoyo tecnológico, lo que permitirá adaptar la comunicación gubernamental a las expectativas de una población diversa.

Subrayó que la prioridad del Ejecutivo no es solo brindar información, sino respaldarla con acciones concretas y ejecución.

"Vamos a responder con comunicación, pero sobre todo, con ejecución" expresó García Ruano.