CC mantendría designación directa de magistrados de las nuevas salas de apelaciones

-

Este jueves trascendió que la CC unificará criterios y mantendrá la designación de magistrados de las nuevas salas de apelaciones.

Según trascendió, la Corte de Constitucionalidad (CC) está encaminada a resolver de manera unánime la designación de los magistrados que estarán a cargo de las nuevas salas de apelaciones.

Se dio a conocer que cuatro magistrados plantearon no conceder el amparo planteado para frenar tal disposición y mantener la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia, misma que ya notificó al Congreso de la República al respecto, a través del Consejo de la Carrera Judicial.

Uno de los oficios remitidos por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Carrera Judicial al Legislativo. (Foto: Congreso de la República/Soy502)

Debido a que la presidenta de la CC Leyla Lemus propuso este día conceder el amparo provisional sin encontrar eco del resto de magistrados, en una próxima reunión se emitiría la decisión que propuso la mayoría, confirmaron fuentes de dicha institución.

Las salas en mención están ubicadas en El Progreso, Suchitepéquez, Totonicapán y Coatepeque (Quetzaltenango). Sin embargo, el Congreso de la República no participaría en el nombramiento de los magistrados que dirigirán dichas instancias.

En total serían 12 los magistrados a cargo de las salas en mención, pues cada una tendría un presidente y dos vocales.

Dichas salas tienen competencia en materia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente; niñez y adolescencia; adolescentes en conflicto con la ley penal; delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer; violencia sexual; civil; mercantil; familia y laboral.