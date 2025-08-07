CC ordena al Congreso elegir a directores de Competencia

-

Una resolución de la CC obliga al Congreso a elegir en los próximos días a los directores que hacen falta en la Superintendencia de Competencia.

El Congreso de la República ya no podría seguir retrasando la elección de los dos directores que hacen falta para que la Superintendencia de Competencia empiece a funcionar en el país.

Esto se debe a que la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo solicitado por Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, en el cual ordena al Legislativo cumplir con el citado mandato legal.

En su fallo, los magistrados ordenan que, "siguiendo los procedimientos parlamentarios establecidos en su ley orgánica, (el Congreso) proceda a designar al director titular y un suplente para integrar el Directorio de la Superintendencia de Competencia, sin incumplir el plazo legalmente establecido para el efecto".

Aunque en la resolución no se establece una fecha específica, se indica que "en caso de incumplimiento, se deducirán las responsabilidades que correspondan".

El pleno del Congreso tendría que cumplir en los próximos días con la integración del Directorio de la Superintendencia de Competencia. (Foto: Organismo Legislativo)

Mes y medio de retraso

Para el pasado 23 de junio se esperaba la entrada en funciones del Directorio de la Superintendencia de Competencia, según los plazos establecidos en el Decreto 32-2024, pero eso no fue posible debido a que el ente colegiado estaba incompleto.

Aunque fue el Legislativo el que dio vida a la norma, ha sido también el que ha incumplido con la designación de los dos directores que le corresponden. Esto, a pesar de que la Comisión de Economía entregó con antelación la nómina de candidatos elegibles.

Según han confirmado miembros de distintos bloques, aún no hay acuerdos acerca de los profesionales que serían nombrados. Los elegibles son:

Jorge Alberto Santiago Chen Sam

Juan Carlos Rodil Quintana

Jorge Mario González Paz

José Ramiro Martínez Villatoro

Edgar Rolando Yax Tezo

De entre ellos saldrá un director titular y otro suplente, tal como lo han nombrado ya la Junta Monetaria y el Ejecutivo. En la nómina también figura Javier Enrique Bauer Herbruger, pero él ya fue designado por el presidente Bernardo Arévalo, en Consejo de Ministros.

Los favoritos

Los profesionales que suenan como los más fuertes para ser electos directores de Competencia por parte del Congreso son Alberto Santiago Chen Sam y Jorge Mario González Paz.

Sin embargo, aunque hubo acuerdos previos para apoyar al primero de ellos, algunos grupos parlamentarios se retractaron, según comentaron diputados que pidieron no ser citados.

González Paz sería quien tendría los votos asegurados para ser director suplente, mientras que las negociaciones a favor de Chen, como titular, seguirían en curso, según la información proporcionada a Soy502.

Una de las posibilidades que se ha abordado, de acuerdo con las fuentes, es definir una tercera opción entre los candidatos, "pero todavía no hay nada definido".

23 de junio era la fecha establecida para la conformación del Directorio de la Superintendencia de Competencia.

Lo que sigue

Cuando el Congreso haga la designación, el Directorio quedará completo y sus integrantes podrán empezar el procedimiento para elegir al primer superintendente de Competencia.

Quienes ya han sido electos son Edgar Rolando Guzmán, como titular, y Alfredo Skinner-Klée, como suplente, por parte de la Junta Monetaria. Entretanto, el Ejecutivo eligió a Javier Enrique Bauer Herbruger y Luis Guillermo Velásquez, como titular y suplente, respectivamente.