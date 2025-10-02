¡CC rechaza amparo! mantiene nombramiento directo de magistrados de apelaciones

-

Con un fallo emitido este jueves, la CC mantiene la designación directa de magistrados para cuatro nuevas salas de apelaciones.

Tal como se preveía, la Corte de Constitucionalidad (CC) respaldó la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de designar, sin elección en el Congreso, a los magistrados de cuatro nuevas salas de apelaciones.

Este jueves 2 de octubre, el pleno de la CC denegó un amparo presentado hace un mes por un grupo de abogados, quienes alegaban que el nombramiento directo de los citados togados violaba preceptos legales. No obstante, el tribunal consideró que la CSJ actuó correctamente.

La presidenta de la CC, Leyla Lemus, fue la única que votó en contra de rechazar el amparo.

El 1 de octubre, un grupo de abogados presentó un amparo para la CSJ notificara al Congreso sobre vacantes generadas por las nuevas salas de apelaciones. (Foto: DiariodeCA)

El conflicto

El pasado 27 de agosto, la CSJ dio a conocer la creación de cuatro nuevas salas de apelaciones "para agilizar y fortalecer la administración de justicia", pero desde entonces se mencionaba que el pleno había designado "a dedo" qué magistrados estarían a cargo de esas instancias.

A lo interno del Organismo Judicial (OJ) se rumoraba que los beneficiados eran cercanos al grupo que se ha constituido en mayoría en la Corte. Eso propició diversas críticas contra el organismo, pero no hubo marcha atrás en la decisión.

Incluso, el presidente del Congreso, Nery Ramos, se pronunció al respecto e indicó que se esperaría la notificación oficial para proceder a elección. Segú recordó, hay un mandato legal para que el Legislativo sea quien designe a tales togados.

Finalmente, el Consejo de la Carrera Judicial dio el aviso respectivo, pero no pidió convocar a ninguna elección.

Las salas de apelaciones que se crearon y las cuales se designaron los magistrados sin pasar por el Congreso se ubican en los siguientes lugares:

El Progreso

Suchitepéquez

Totonicapán

Coatepeque, Quetzaltenango

"Estas Salas tienen competencia en materia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente; niñez y adolescencia; adolescentes en conflicto con la ley penal; delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer; violencia sexual; civil; mercantil; familia y laboral", se lee en el texto difundido por la CSJ a finales de agosto.