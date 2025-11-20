CDAG terminará el contrato de mejoramiento del Estadio Doroteo Guamuch Flores

-

Diputados piden que se hagan denuncias debido a que los trabajos en el estadio nacional no se culminarán este año.

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) confirmó que buscarán terminar el contrato mejoramiento de las instalaciones deportivas del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, que tiene un valor de Q 32.4 millones.

La información fue confirmada por autoridades de la CDAG durante una citación con la Comisión de Deportes del Congreso de la República, donde además los parlamentarios solicitaron a la Contraloría General de Cuentas (CGC) que coloque las denuncias correspondientes.

Dennis Mazariegos, presidente del comité ejecutivo de la CDAG, explicó que el pasado 27 de octubre la empresa Constructora y Distribuidora Bremar envió una solicitud de prórroga del Contrato Administrativo 478.

El estadio no podrá ser habilitado este año. (Foto: Bancada Vos / Soy502)

Mazariegos explicó que en este momento se están "recabando dictámenes jurídicos y técnicos" para que el Comité tome una decisión, lo cual se "hará próximamente".

Sin embargo, el presidente de la CDAG indicó que hasta donde se han analizado "no se da ninguna condición para ampliar el contrato" con la empresa.

"Lo que procedería es la rescisión del contrato, la ejecución de las fianzas y las sanciones que establece el propio contrato", afirmó Mazariegos.

Durante la citación, las autoridades de la Confederación explicaron que la empresa argumentó que necesitaban la prórroga debido al traslado de la gramilla existente al complejo de Zacapa y la adquisición y traslado de la nueva gramilla.

Sin embargo, precisaron que no pueden "tomar como válidos", esos argumentos porque todo eso debió de haberse previsto desde el inicio de la oferta.

También, revelaron que la empresa pidió cambiar la marca de la gramilla que se habían acordado porque este producto sufrió "un considerable" aumento de precio, pero las autoridades indicaron que el contrato establece que se puede usar dos marcas y que a la fecha no hay certeza de la adquisición de ese producto.

Autoridades de la CDAG acudieron a una citación en el Congreso de la República. (Foto: Bancada Vos / Soy502)

Qué dice el contrato

Según el evento con Número de Operación Guatecompras (NOG) 23637781, el contrato administrativo número 478, que consta de 57 páginas, fue firmado el 28 de noviembre de 2024 entre la CDAG y la Constructora y Distribuidora Bremar.

La cláusula séptima señala que "el plazo del presente contrato es de once meses, contados a partir la emisión del acta de inicio de los trabajos en la Bitácora Electrónica autorizada por la CGC".

El mismo NOG se encuentra una copia electrónica del acta de inicio de los trabajos, el cual dice textualmente que "el plazo inicia el 06 de enero de 2025 y finalizará el 06 de diciembre de 2025".

De la misma manera la cláusula décima séptima del Contrato 478 señala en su inciso a que el contrato podrá rescindirse total o parcialmente por mutuo consentimiento o darse la resolución unilateral por parte de la Confederación sin responsabilidad alguna de su parte, si el contratista "No subsanará el incumplimiento de las obligaciones contractuales".

El diputado José Chic lamentó que este año no quedará habilitado el estadio nacional y pidió directamente a la CGC que ponga las denuncias correspondientes por este caso.

"Hoy le pedimos a la CGC, además de las acciones administrativas que haga las denuncias penales correspondientes", declaro el congresista.