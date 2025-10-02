¿Retrasos? Esto se sabe de la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores

-

Un problema con la importación de gramilla podría retrasar la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores, según se discutió en una citación en el Congreso.

Para diciembre próximo se tiene prevista la entrega de remodelaciones en el estadio Doroteo Guamuch Flores, donde se programó la instalación de una pista sintética y gramilla de certificación 1, la mejor a nivel mundial, según estándares deportivos.

Sin embargo, habría dificultades con la importación del último de estos materiales, lo cual estaría impactando en la paralización de los trabajos en el recinto.

Así se ve actualmente el estadio Doroteo Guamuch Flores. (Foto: Cortesía)

Para conocer los detalles de la situación, la Comisión del Deporte del Congreso citó a representantes de empresa Bremar, que está a cargo del proyecto, así como a delegados de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y Contraloría General de Cuentas.

La reunión se tornó tensa, pues los contratistas se negaron a brindar la información solicitada por los diputados acerca de los costos y el cronograma para la instalación de la gramilla, argumentando que "es un costo interno", que le pertenece únicamente a la compañía.

Los parlamentarios no recibieron de buena manera esa respuesta y pusieron en duda las "capacidades y transparencia" con que se ejecuta la obra.

Miembros de la Comisión de Deportes del Congreso fiscalizaron el avance en la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores. (Foto: Bancada VOS)

Quieren cambiar el contrato

Un aspecto que ha trascendido y se discutió en la reunión, es que Bremar buscaría modificar el contrato que tiene con la CDAG para cambiar la marca de la gramilla que se colocará en el estadio.

La empresa se comprometió originalmente a instalar el material de marca Hatko, pero, debido a los inconvenientes para importarla, ofrecieron poner otra, que, según considera, es "igual o mejor".

Para el efecto, habría varias cotizaciones en marcha, de las cuales tampoco se oficializó ninguna información.

En días recientes, el diputado Orlando Blanco hizo una visita a la obra y verificó que no se ha empezado a colocar la gramilla. (Foto: Cortesía)

Las dificultades en el proyecto podría implicar un retraso en la entrega, señalaron los diputados Orlando Blanco y José Chic. Este último criticó la "irresponsabilidad" de la compañía y la señaló de "dejar sin estadio a la Selección" Nacional de Futbol y a los participantes en los Juegos Centroamericanos.

Empero, los interpelados rechazaron tal extremo e hicieron ver que, hasta ahora, se está "en el tiempo contractual y la ley permite solicitar una ampliación".

Por su parte, la Contraloría General de Cuenta indicó que ha hecho una serie de recomendaciones sobre la obra. Una de ellas estaría relacionada con el cambio en el contrato.

En octubre del año pasado se adjudicó un contrato para la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores, pero la obra ha presentado inconvenientes. (Foto: Archivo/Soy502)

En contexto

Durante el segundo semestre de 2024, se cerraron al público las instalaciones del estadio Doroteo Guamuch Flores, el cual sería objeto de un remozamiento y mejoramiento en varias de sus instalaciones.

Para octubre de ese año, la CDAG adjudicó la obra a la Constructora y Distribuidora Bremar, por un monto de Q 32.4 millones.

De acuerdo con el contrato, serían desinstalados más de 6 mil (6,046) metros cuadrados de la pista de atletismo, se procederá a la demolición de cajas de arena para las fosas de salto largo y banquetas de concreto.

Q32.4 millones sería el costo de las remodelaciones en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Además, hay especificaciones para los trabajos preliminares en la cancha de futbol, consistentes en 10,924 metros cuadrados de corte y levantado de grama natural en el campo y área alrededor de la pista de atletismo.

Este sería sustituido por gramilla de la marca Hatko, que se usa en reconocidos estadios alrededor del mundo. Así anunció el cambio la CDAG el año pasado: