A jugar con tus hijos para celebrar el Día del Niño

En esta fecha, jugar juntos permite a los niños sentirse queridos, seguros y valorados.
El 1 de octubre es, en Guatemala, una fecha que recuerda la importancia de cuidar y darles un entorno lleno de amor los más pequeños. Más allá de los regalos, la ocasión es un llamado a compartir tiempo en familia, siendo el juego el mejor puente de unión entre grandes y pequeños.
La American Academy of Pediatrics, en su informe El poder del juego, explica que esta actividad es clave para que los niños desarrollen un cerebro más fuerte, aprendan a organizarse, a convivir con otros y a manejar sus emociones. También fortalece el lenguaje, las habilidades matemáticas y sociales, e incluso ayuda a manejar el estrés.
La psicóloga Eugenia Uluán coincide: "Cuando los padres juegan con sus hijos, transmiten seguridad, cariño y enseñan valores. Es un momento en que los adultos también se liberan, ríen y vuelven a sentirse niños".
Sin embargo, cada vez se juega menos. Las largas jornadas laborales, la falta de espacios seguros y el exceso de pantallas limitan el tiempo libre. De hecho, estudios revelan que un niño en edad preescolar pasa en promedio cuatro horas y media frente a la televisión al día o tablet.
El Día del Niño recuerda que el juego es un derecho, pero también una necesidad para crecer sanos y felices. Ofrecer a tu hijo muchas oportunidades para jugar es una de las mejores maneras de ayudarlo a crecer y a convertirse en un adulto curioso, creativo, sano y feliz, equipado con las habilidades necesarias para nuestro mundo actual.
Beneficios
Jugar al aire libre trae consigo múltiples beneficios para los niños y también para los padres.
Físicos:
- Fortalece músculos y huesos.
- Mejora equilibrio y coordinación.
- Mantiene un peso saludable.
- Genera vitamina D con el sol.
- Refuerza defensas contra enfermedades.
- Favorece un buen sueño.
Mentales y emocionales:
- Disminuye estrés y ansiedad.
- Mejora concentración y ánimo.
- Despierta creatividad e imaginación.
- Da confianza e independencia.
Sociales y de desarrollo:
- Enseña a cooperar y resolver problemas.
- Une a la familia y amigos.
- Motiva a explorar y aprender.
- Cultiva respeto por la naturaleza.
Sabías que...
La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños jueguen al aire libre al menos una hora cada día.
Ideas para celebrar
Juegos al aire libre:
- Carrera de encostalados o relevos en el patio o parque.
- Búsqueda del tesoro con pistas en casa.
- Juegos como "Luz roja, luz verde" o "El escondite".
Manualidades con reciclaje:
- Máscaras de cartón para un show de disfraces.
- Pulseras de macarrones o collares caseros.
Cuentacuentos y teatro:
- Leer cuentos en voz alta y representarlos.
- Inventar historias y hacer mini obras en familia.
Cocina divertida:
- Hornear galletas o preparar bocadillos sencillos.
- Decorar frutas con caritas hechas de alimentos.