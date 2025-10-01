A jugar con tus hijos para celebrar el Día del Niño

-

En esta fecha, jugar juntos permite a los niños sentirse queridos, seguros y valorados.

El 1 de octubre es, en Guatemala, una fecha que recuerda la importancia de cuidar y darles un entorno lleno de amor los más pequeños. Más allá de los regalos, la ocasión es un llamado a compartir tiempo en familia, siendo el juego el mejor puente de unión entre grandes y pequeños.

La American Academy of Pediatrics, en su informe El poder del juego, explica que esta actividad es clave para que los niños desarrollen un cerebro más fuerte, aprendan a organizarse, a convivir con otros y a manejar sus emociones. También fortalece el lenguaje, las habilidades matemáticas y sociales, e incluso ayuda a manejar el estrés.

Jugar juntos permite a los niños sentirse queridos y valorados. (Foto: Shutterstock)

La psicóloga Eugenia Uluán coincide: "Cuando los padres juegan con sus hijos, transmiten seguridad, cariño y enseñan valores. Es un momento en que los adultos también se liberan, ríen y vuelven a sentirse niños".

Sin embargo, cada vez se juega menos. Las largas jornadas laborales, la falta de espacios seguros y el exceso de pantallas limitan el tiempo libre. De hecho, estudios revelan que un niño en edad preescolar pasa en promedio cuatro horas y media frente a la televisión al día o tablet.

El Día del Niño recuerda que el juego es un derecho, pero también una necesidad para crecer sanos y felices. Ofrecer a tu hijo muchas oportunidades para jugar es una de las mejores maneras de ayudarlo a crecer y a convertirse en un adulto curioso, creativo, sano y feliz, equipado con las habilidades necesarias para nuestro mundo actual.

Recuerda: las actividades al aire libre mejoran la salud física y mental de tus hijos. (Foto: Shutterstock)

4 millones de la población son niños menores de 13 años

Beneficios

Jugar al aire libre trae consigo múltiples beneficios para los niños y también para los padres.

Físicos:

Fortalece músculos y huesos.

Mejora equilibrio y coordinación.

Mantiene un peso saludable.

Genera vitamina D con el sol.

Refuerza defensas contra enfermedades.

Favorece un buen sueño.

Cuentacuentos: una forma de celebrar y despertar la imaginación de tus hijos. (Foto: Shutterstock)

Mentales y emocionales:

Disminuye estrés y ansiedad.

Mejora concentración y ánimo.

Despierta creatividad e imaginación.

Da confianza e independencia.

Sociales y de desarrollo:

Enseña a cooperar y resolver problemas.

Une a la familia y amigos.

Motiva a explorar y aprender.

Cultiva respeto por la naturaleza.

Leer juntos fortalece la imaginación y los lazos afectivos en el Día del Niño. (Foto: Shutterstock)

Sabías que...

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños jueguen al aire libre al menos una hora cada día.

Ideas para celebrar

Juegos al aire libre:

Carrera de encostalados o relevos en el patio o parque.

Búsqueda del tesoro con pistas en casa.

Juegos como "Luz roja, luz verde" o "El escondite".

Manualidades con reciclaje:

Máscaras de cartón para un show de disfraces.

Pulseras de macarrones o collares caseros.

Cocinar en familia convierte cada receta en un momento de aprendizaje y diversión. (Foto: Shutterstock)

Cuentacuentos y teatro:

Leer cuentos en voz alta y representarlos.

Inventar historias y hacer mini obras en familia.

Cocina divertida: