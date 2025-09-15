Celebración de Independencia culmina con altercado en Escuintla

-

La celebración de independencia culminó en una pelea entre un grupo de personas.

El paso de un grupo de personas que llevaban una antorcha con el fuego de la independencia terminó con una trifulca en Escuintla.

Según un video que circula en redes sociales se puede apreciar que un bus en el que se transportaba una caravana de personas que participaba en la actividad de recoger la antorcha pasa por una casa donde hay una mujer llenando un balde de agua.

La mujer posteriormente comienza a arrojar agua a la unidad de transporte, esto provocó que una de las personas que participaba en la caravana encare a la mujer por su actitud.

La situación escala rápidamente y el hombre se enfrenta a golpes con otros hombres que estaban con la mujer.

La situación se descontrola cuando más participantes de la caravana acuerpan a su compañero y otras personas salen en defensa de la mujer y sus acompañantes.

La riña dura varios segundos, tiempo en el cual hay golpes e insultos entre las personas. El enfrentamiento termina cuando los hombres suben a otra unidad de transporte y se alejan del lugar.

Más altercados

En redes sociales también se reportó un incidente de una caravana que transportaba una antorcha, según la información un joven que viajaba en la palangana de un picop fue impactado por una bolsa de agua.

El impacto hizo que perdiere el equilibrio, cayera del automotor y quedara inconsciente debido al golpe que sufrió.

Según los internautas, el joven fue auxiliado por los acompañantes de la caravana, quienes lo subieron al automóvil y siguieron su camino.