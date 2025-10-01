La celebración de Karla Calvillo compartida en redes

La locutora Karla Calvillo celebra una fecha muy especial y lo comparte con sus fieles seguidores.
A través de las redes sociales la locutora de Fabuestereo expresa que hoy es un día emotivo para ella pues, un 1 de octubre, inició su carrera detrás del micrófono.
"Hoy celebro 20 años de radio. Dos maravillosas décadas... un viaje lleno de historias, amigos, aprendizaje, risas y mucha pasión. Gracias a todos ustedes, por estar del otro lado y acompañarme cada día", anotó.
En su post aparece una imagen de ella en cabina conversando con los oyentes. Compañeros y personas de la comunicación le desearon lo mejor.
Su carrera
Karla Calvillo ha estado en YosiSideral 90.1, La Grande 99.3 y actualmente en Fabuestereo 88.1.
Es cantante, bailarina y actriz de teatro, fue parte de musicales como "Pocahontas", "Godspell", "West Side Story", "Once On This Island", "Jesucristo Súper Estrella", "Chicago-Cabaret".
Integró el programa de Guatevisión "De fiesta" y forma parte del proyecto de música nacional "El Ensayadero".
