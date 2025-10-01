Celebraciones del Día del Niño y lluvias complicarían el tránsito esta noche

-

Se espera incremento en la carga vehicular por alta demanda en restaurantes y comerciales.

Debido a probabilidad de lluvias y la afluencia de personas en restaurantes por la celebración del Día del Niño, el tránsito podría ser lento este 1 de octubre.

Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva mencionó: "en sectores de la calzada Raúl Aguilar Batres y de la ciudad de Guatemala ya se han presentado fuertes lluvias, por lo que solicitamos precaución al conducir".

Asimismo, indicó que en dicha calzada ya se encuentran habilitados los reversibles con dirección hacia el sur del territorio nacional, por lo tanto la movilidad vehicular es normal, de momento.

En cambio, con dirección hacia la capital, el tránsito se mantiene lento en la cuesta de Villalobos, debido a las lluvias registradas esta tarde, informó Quevedo.

Alta demanda en restaurantes

De igual manera, agregó que se mantienen monitoreos en las inmediaciones de los restaurantes ubicados en Villa Nueva, ya que se cuenta con una alta demanda debido al Día del Niño.

"Se espera que en las próximas horas la afluencia de personas en dichos lugares aumente, afectando la circulación del tránsito", aseguró Quevedo.