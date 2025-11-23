Celebran a Cristo Rey en vísperas del Adviento

La celebración del Cristo Rey marca el final del año litúrgico para dar inicio a un nuevo ciclo.
La fe católica conmemoran hoy, domingo 23 de noviembre, al Cristo Rey. Iglesias han colocado altares y adornos especiales para despedir el año litúrgico.
Esta celebración cultural y espiritual es en vísperas de la época de Adviento y festividades como: Navidad, Pascua, Cuaresma, Pentecostés, entre otras.
De los más visitados se encuentra Jesús de los Milagros, el "Rey del Universo", de la Iglesia San José, ubicada en zona 1, quien porta un adorno especial.
El Adviento
Será un tiempo de reflexión e introspección como preparación espiritual para la llegada del Niño Jesús. Y comenzará el domingo 30 de noviembre.
Esta tradición católica se celebra cuatro domingos antes de Navidad. Cada domingo se enciende una vela de la corona, cuyo color representa:
- Morado: la esperanza
- Rosado: la alegría
- Blanco: la fe y la pureza
- Verde: la vida
Y el color rojo, por ser representativo navideño, representa el amor y el sacrificio de Cristo.