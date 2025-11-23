Estas son las imágenes del desfile hípico de Villa Nueva

-

El Desfile Hípico 2025, a cargo de la Municipalidad de Villa Nueva, recorrió varias calles desde el Mercado Concepción hasta la Hacienda San Isidro.

Las calles de Villa Nueva fueron el escenario del Desfile Hípico 2025, convocado por la comuna de dicho municipio este 23 de noviembre.

El despliegue de jinetes inició en el Mercado Nuevo para enfilarse sobre la 16 avenida y luego continuar por la tercera calle para alcanzar la 10a. avenida.

El recorrido tenía contemplado pasar frente a las instalaciones de la Municipalidad, para encaminarse hacia la Hacienda San Isidro, lugar en donde se determinó el punto de finalización.

Estas son algunas imágenes de los jinetes participantes:

Imágenes del Desfile Hípico Villa Nueva 2025.



Según Dalia Santos, vocera de la comuna en mención, a eso del mediodía, aún había participantes saliendo del punto de partida.

El despliegue provocó cierres vehiculares en algunos puntos, como el redondel de la colonia Enriqueta, zona 5, para ordenar el paso del desfile.