Invitan a la "Celebración de la francofonía 2026" en Guatemala

✨El 24 de marzo tienes planes en la Alianza Francesa de Guatemala Te invitamos a una noche gratuita llena de música, comida, bebidas, dinámicas y juegos para celebrar el mundo francófono desde las 18:30 horas Además de un fabuloso cierre junto a Un Air Deux Momes, con su concierto estelar tributo a Edith Piaf, para disfrutar con amigos o familia y sentirte durante toda esta velada en las calles francesas ✨ Jardín, Alianza Francesa de Guatemala. ️ Entrada Gratuita | Para todo público