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Invitan a la "Celebración de la francofonía 2026" en Guatemala

  • Por Selene Mejía
19 de marzo de 2026, 12:14
Invitan a la "Celebración de la francofonía 2026" en Guatemala. (Foto: Pexels)

Invitan a la "Celebración de la francofonía 2026" en Guatemala. (Foto: Pexels)

La Alianza Francesa de Guatemala invita a la "Celebración de la francofonía 2026" en el país. 

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La celebración de la francofonía, cuyo día central es el 20 de marzo "Día Internacional de la Francofonía", es una fiesta global que promueve la lengua francesa, la diversidad cultural y los valores de solidaridad, democracia y paz entre más de 300 millones de francófonos en los cinco continentes.

La lengua es hablada hoy por 300 millones aproximadamente y la Alianza Francesa en Guatemala se une a esta celebración.

No te pierdas este festival

Se llevará a cabo el  24 de marzo a partir de las 6:00 p. m. en las Instalaciones de la Alianza Francesa de Guatemala. 5a calle 10-55 zona 13, Finca La Aurora, Ciudad de Guatemala. 

Actividades

Se trata de una noche llena de música, comida, bebidas, dinámicas y juegos para celebrar. 

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Foto: Oficial.

Concierto de cierre

Para cerrar la noche con broche de oro se presentará "Un Air Deux Momes", con su concierto tributo a Edith Piaf, cuyos temas "La vie en rose" y , "Non, je ne regrette rien", han dado la vuelta al mundo.

Toma nota

La entrada es gratuita y abierta a todo público. 

MIRA: 

@alianzafrancesagt

✨El 24 de marzo tienes planes en la Alianza Francesa de Guatemala Te invitamos a una noche gratuita llena de música, comida, bebidas, dinámicas y juegos para celebrar el mundo francófono desde las 18:30 horas Además de un fabuloso cierre junto a Un Air Deux Momes, con su concierto estelar tributo a Edith Piaf, para disfrutar con amigos o familia y sentirte durante toda esta velada en las calles francesas ✨ Jardín, Alianza Francesa de Guatemala. ️ Entrada Gratuita | Para todo público

♬ Non, je ne regrette rien - Edith Piaf

 

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