Invitan a la "Celebración de la francofonía 2026" en Guatemala

La Alianza Francesa de Guatemala invita a la "Celebración de la francofonía 2026" en el país.
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La celebración de la francofonía, cuyo día central es el 20 de marzo "Día Internacional de la Francofonía", es una fiesta global que promueve la lengua francesa, la diversidad cultural y los valores de solidaridad, democracia y paz entre más de 300 millones de francófonos en los cinco continentes.
La lengua es hablada hoy por 300 millones aproximadamente y la Alianza Francesa en Guatemala se une a esta celebración.
No te pierdas este festival
Se llevará a cabo el 24 de marzo a partir de las 6:00 p. m. en las Instalaciones de la Alianza Francesa de Guatemala. 5a calle 10-55 zona 13, Finca La Aurora, Ciudad de Guatemala.
Actividades
Se trata de una noche llena de música, comida, bebidas, dinámicas y juegos para celebrar.
Concierto de cierre
Para cerrar la noche con broche de oro se presentará "Un Air Deux Momes", con su concierto tributo a Edith Piaf, cuyos temas "La vie en rose" y , "Non, je ne regrette rien", han dado la vuelta al mundo.
Toma nota
La entrada es gratuita y abierta a todo público.
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