Celebran a graduandos de médicos oftalmólogos del Instituto de Ciencias de la Visión

El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala celebró la graduación de la Promoción XLI (2022-2026) de médicos oftalmólogos del Instituto de Ciencias de la Visión (ICV).
En esta promoción concluyen sus estudios siete médicos oftalmólogos y cinco subespecialistas, quienes reciben reconocimiento en áreas como: segmento anterior, glaucoma, retina y vítreo, retinovascula y oculoplástica.
A través del ICV se han formado profesionales de la salud visual comprometidos con el bienestar de la población guatemalteca. Con más de 40 años en la formación de médicos oftalmólogos, el instituto educativo superior ha logrado reconocimiento a nivel nacional como en Latinoamérica.
En la Promoción XLI hay graduandos provenientes de Guatemala, Honduras, Belice y Ecuador. Los médicos residentes dentro del Instituto de Ciencias de la Visión, tienen la oportunidad de aprender dentro de los hospitales, clínicas y jornadas visuales del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, una organización con 80 años de servicio a los guatemaltecos.
Al finalizar los cuatro años de aprendizaje y recibir su reconocimiento de la especialidad en Oftalmología, avalado por la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín; los egresados tienen la oportunidad de ejercer como jefes dentro de los hospitales regionales que forman parte del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
Desde su fundación, el ICV ha graduado a 258 médicos oftalmólogos y 144 subespecialistas. Durante el acto solemne, la organización e instituto de educación superior dio la bienvenida a sus médicos residentes del 2026 – 2030.