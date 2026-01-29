Celebran a graduandos de médicos oftalmólogos del Instituto de Ciencias de la Visión

-



El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala celebró la graduación de la Promoción XLI (2022-2026) de médicos oftalmólogos del Instituto de Ciencias de la Visión (ICV).

En esta promoción concluyen sus estudios siete médicos oftalmólogos y cinco subespecialistas, quienes reciben reconocimiento en áreas como: segmento anterior, glaucoma, retina y vítreo, retinovascula y oculoplástica.

A través del ICV se han formado profesionales de la salud visual comprometidos con el bienestar de la población guatemalteca. Con más de 40 años en la formación de médicos oftalmólogos, el instituto educativo superior ha logrado reconocimiento a nivel nacional como en Latinoamérica.

“ Parte de nuestra formación profesional consiste en acercar a los médicos residentes a la población para conocer de primera mano las necesidades y realidades de nuestros países ” María de los Ángeles Soberanis , presidente de la Junta Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.

En la Promoción XLI hay graduandos provenientes de Guatemala, Honduras, Belice y Ecuador. Los médicos residentes dentro del Instituto de Ciencias de la Visión, tienen la oportunidad de aprender dentro de los hospitales, clínicas y jornadas visuales del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, una organización con 80 años de servicio a los guatemaltecos.

Graduanda Karen Suárez (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Al finalizar los cuatro años de aprendizaje y recibir su reconocimiento de la especialidad en Oftalmología, avalado por la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín; los egresados tienen la oportunidad de ejercer como jefes dentro de los hospitales regionales que forman parte del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.

“ Provengo de Ecuador y esta es una institución con gran prestigio, me alegra continuar laborando con ellos en el área de pediatría estrabismo y neuro oftalmología por otros dos años ” Karen Suárez , graduanda.

Desde su fundación, el ICV ha graduado a 258 médicos oftalmólogos y 144 subespecialistas. Durante el acto solemne, la organización e instituto de educación superior dio la bienvenida a sus médicos residentes del 2026 – 2030.