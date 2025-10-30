Celebridades llegan a Guatemala a Residencia de Ricardo Arjona

Algunas celebridades internacionales ya comienzan a llegar al país para asistir a la Residencia de Ricardo Arjona "Lo que el SECO no dijo".
OTRAS NOTICIAS: Parqueos disponibles durante la "Residencia" de Ricardo Arjona en el Teatro Nacional
La presentadora venezolana Eliane Gallero contó en redes sociales su experiencia al ser recibida con regalos tradicionales del país a su hotel y la comida nacional que degustó, en uno de los restaurantes de la ciudad.
La comunicadora también dedicada a crear contenido afirmó que le gustó la historia de las muñecas "quitapenas", al notar una de ellas en su cama.
La invitada recibió dulces guatemaltecos con el lego del cantautor. "Durante los próximos días serás parate de una experiencia única", leyó acerca de su invitación.
Ricardo Arjona compartió el clip de Eliane emocionado por su asistencia a esta primera noche llena de momentos únicos.
Jason Momoa le envía lo mejor
Su yerno, el famoso actor de Hollywood le desea lo mejor al guatemalteco con varios "likes" acerca de su Residencia.
La serie de 23 conciertos se llevarán a cabo a partir del virenes 31 de octubre de 2025, y todo el mes de noviembre los días jueves, viernes y sábado.
MIRA: