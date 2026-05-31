Ataque armado contra vehículo en movimiento deja dos mujeres fallecidas

El ataque fue realizado por desconocidos cuando el vehículo estaba en movimiento.
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Desconocidos atacaron a balazos un picop mientras transitaba sobre el km. 14 de ruta al Atlántico, en jurisdicción de zona 18.
Según información preliminar, durante la madrugada del domingo 31 de mayo, fueron varios disparos lo que auto recibió mientras se desplazaba por la ruta.
Dos mujeres, quienes eran pasajeras del transporte, recibieron los impactos de bala desde la parte trasera del picop.
Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y confirmaron que las víctimas murieron en el interior del transporte.
El Ministerio Publico (MP) se encargará de recoger las pistas del caso para determinar la causa del ataque.
Hasta el momento no se ha revelado la identidad de las mujeres.
Tras el ataque armado, el carril derecho de la ruta al Atlántico en dirección al norte se encuentra obstruido.