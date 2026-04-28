¡Atención! Ceniza del volcán Santiaguito se dispersa (video)

La prohibición de acercarse a la zona de restricción delimitada por un radio de 5 kilómetros a la redonda del complejo de los domos se mantiene.
EN CONTEXTO: Turistas suben al volcán Santiaguito en plena explosión (video)
Hasta este martes 28 de abril, la actividad del volcán Santiaguito continúa generando dispersión de ceniza hacia el Oeste y Suroeste, lo cual está afectando a las comunidades cercanas en Quetzaltenango y Retalhuleu.
Esta ceniza puede permanecer suspendida en el ambiente por varias horas, manteniendo explosiones débiles a moderadas acompañadas de desgasificación constante, lo que genera columnas de ceniza que se elevan sobre el domo y se desplazan conforme a la dirección del viento, afirma la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred).
De acuerdo con el boletín vulcanológico especial BESAN_014_2026 emitido por el INSIVUMEH, durante la madrugada del 28 de abril se registró el descenso de flujos piroclásticos en los flancos del volcán, los cuales avanzaron a favor de la pendiente en distancias cortas.
Ante estas condiciones, se recomienda evitar acercarse al volcán, no permanecer en barrancas o zonas cercanas a los domos, utilizar mascarilla o cubrirse nariz y boca ante la caída de ceniza, cubrir los depósitos de agua, limpiar superficies donde se acumule ceniza y atender las indicaciones de las autoridades locales.