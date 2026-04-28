¡Atención! Ceniza del volcán Santiaguito se dispersa (video)

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La prohibición de acercarse a la zona de restricción delimitada por un radio de 5 kilómetros a la redonda del complejo de los domos se mantiene.

Hasta este martes 28 de abril, la actividad del volcán Santiaguito continúa generando dispersión de ceniza hacia el Oeste y Suroeste, lo cual está afectando a las comunidades cercanas en Quetzaltenango y Retalhuleu.

Esta ceniza puede permanecer suspendida en el ambiente por varias horas, manteniendo explosiones débiles a moderadas acompañadas de desgasificación constante, lo que genera columnas de ceniza que se elevan sobre el domo y se desplazan conforme a la dirección del viento, afirma la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred).

Caída de ceniza se registra en comunidades aledañas al complejo volcánico Santiaguito, es importante que atiendan las recomendaciones de las autoridades locales y reporten cualquier situación de emergencia al 119 de la CONRED. pic.twitter.com/mlkLtO1jqP — CONRED (@ConredGuatemala) April 28, 2026

De acuerdo con el boletín vulcanológico especial BESAN_014_2026 emitido por el INSIVUMEH, durante la madrugada del 28 de abril se registró el descenso de flujos piroclásticos en los flancos del volcán, los cuales avanzaron a favor de la pendiente en distancias cortas.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar acercarse al volcán, no permanecer en barrancas o zonas cercanas a los domos, utilizar mascarilla o cubrirse nariz y boca ante la caída de ceniza, cubrir los depósitos de agua, limpiar superficies donde se acumule ceniza y atender las indicaciones de las autoridades locales.