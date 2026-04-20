Turistas suben al volcán Santiaguito en plena explosión (video)

Pese a que está prohibido, un grupo de personas se arriesgó subiendo hasta la cima.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que el volcán Santiguito está haciendo erupción.
La explosión generó una columna de ceniza y flujos piroclásticos.
Pero lo más llamativo de las imágenes, fue ver a un grupo de turistas en la cima del volcán en plena explosión, lo cual es altamente peligroso.
Mira aquí el video:
Está prohibido
De acuerdo al Boletín Especial Vulcanológico del INSIVUMEH BESAN_002_2026, la prohibición de acercarse a la zona de restricción delimitada por un radio de 5 kilómetros a la redonda del complejo de los domos se mantiene, así como la prohibición de acercarse a estas zonas a través de las rutas provenientes de los municipios de Quetzaltenango y El Palmar, así como permanecer y acampar en las mismas.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) hace un llamado a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades locales y ante cualquier situación de emergencia o desastre, activar el Sistema CONRED llamando al 119.