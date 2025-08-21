Usa la ropa apropiada para escalar con éxito las montañas

-

Explorar la naturaleza a través de rutas montañosas es una experiencia que combina aventura, conexión con el entorno y superación personal

Pero no todas las travesías son iguales. Desde el senderismo guiado hasta el alpinismo extremo, cada modalidad exige preparación, conocimiento, vestir apropiadamente y tener respeto por la montaña.

Para quienes gustan de la aventura entre la naturaleza practicando el senderismo, montañismo o alpinismo, un aspecto a considerar es la vestimenta adecuada para afrontar las inclemencias del tiempo.

Los implementos apropiados para acampar son indispensables para una aventura agradable. (Foto: Pixels)

La ropa correcta puede marcar la diferencia entre una experiencia cómoda y una jornada difícil. El montañista Esteban Tobar recomienda aplicar el sistema de tres pieles:

1. Primera piel: Playera de secado rápido.

2. Segunda piel: Calcetines térmicos y chumpa térmica liviana.

3. Tercera piel: Rompevientos para protegerse del clima.

Además, debe tomarse en cuenta llevar zapatos con suela no lisa y que no sean muy pesados, licra térmica si hay frío y pantalón de secado rápido. También cuentan las bufandas y gorros para el frío.

Vestir cómodamente y tomando en cuenta todo tipo de clima es importante si practicas el montañismo. (Foto: Pixels)

De acuerdo con Tobar, para llegar a la cima es esencial contar con chumpa de plumas, guantes y gorra, mientras que para el descenso se hace necesaria la cachucha y bloqueador solar.

Dato importante

Expertos en las escaladas afirman que no es recomendable usar pantalones de lona para ir a la montaña porque son pesados, se mojan fácilmente y tardan mucho en secar, lo que puede causar incomodidad e incluso hipotermia en climas fríos.

Los pantalones de lona también pueden ser rígidos y limitar la movilidad, especialmente en terrenos irregulares.

La lona, aunque resistente, no es la mejor opción para actividades en la naturaleza.

"Con estas recomendaciones, cada paso en la montaña se convierte en una experiencia segura, placentera y memorable", dice Tobar.

¿Cuál es la diferencia entre senderismo, montañismo y alpinismo?

Senderismo: es ideal para quienes buscan una experiencia accesible y guiada, incluso si el destino es un volcán. Con la compañía de un guía, cualquier ruta puede convertirse en una aventura segura y enriquecedora.

Montañismo: requiere mayor preparación física y técnica. Las rutas son más complejas y los montañistas deben estar capacitados para resolver cualquier situación que se presente en la montaña.

Alpinismo: es el desafío máximo. Se practica en alta montaña, con recorridos extremadamente difíciles como el Everest. Solo los más experimentados se aventuran en estas cumbres.

Vestir cómodamente y tomando en cuenta todo tipo de clima es importante si practicas el montañismo. (Foto: Ingrid Xicay)

El momento perfecto para escalar

Para disfrutar plenamente de la experiencia de escalar, es clave evitar la lluvia y aprovechar los amaneceres y atardeceres. Aunque se puede comenzar a escalar desde mediados de octubre, los meses ideales para practicar senderismo son noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo.

Preparación y guía

Quienes deseen subir un volcán o cerro deben prepararse adecuadamente. Cada volcán tiene sus particularidades, por lo que asesorarse con un guía local es fundamental. Nadie conoce mejor los secretos del terreno que quien lo habita.