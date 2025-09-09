Cerca de 1500 antorchas de independencia recorrerán la ciudad

-

500 desfiles y más de 1 mil antorchas marcarán la agenda de septiembre en la capital.

La Policía Municipal de Tránsito de Guatemala (PMT) informó sobre el plan de movilidad que se implementará durante las celebraciones patrias de septiembre.

Según Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, se prevé el recorrido de alrededor de 500 desfiles en la ciudad durante el mes, con mayor concentración de actividades el lunes 15 de septiembre.

(Foto: Archivo/Soy502)

Los eventos se desarrollarán tanto en el Centro Histórico como en colonias y barrios de distintas zonas, entre ellas La Betania, La Verbena, Colonia Justo Rufino, Barrio San Rafael en zona 18 y el bulevar principal de Lomas del Norte.

Recorrido desfile principal

Montejo explicó que el desfile principal se realizará en el Centro Histórico.

El recorrido iniciará a las 7:00 de la mañana en la 7a. avenida y 18 calle de la zona 1, continuará frente a la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional de la Cultura donde se presentará el Presidente de la República.

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Este desfile ingresará al Paseo de la Sexta en contra de la vía hasta llegar al Parque Jocotenango y al Hipódromo del Norte. Se prevé que concluya antes de las 15:00 horas.

Movilización de Antorchas

En relación con el traslado de antorchas, Montejo indicó que el viernes 12 de septiembre será el día con mayor afluencia de participantes.

Los principales traslados se registrarán en el bulevar Los Próceres, bulevar Liberación, avenida Reforma y avenida Las Américas.

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Todavía el sábado por la mañana habrá movimiento de antorchas y el domingo se espera la mayor actividad en las inmediaciones de la Plaza del Obelisco.

Recomendaciones viales

Además, recomendó a los participantes utilizar el carril derecho en todo momento y trasladar el fuego con precaución, especialmente si hay menores de edad involucrados. Además, aconsejó a los espectadores evitar acciones que puedan generar conflictos, como lanzar bolsas con agua.

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

A los conductores que no participen en estas actividades, deben utilizar el carril izquierdo y evitar circular cerca de la Plaza del Obelisco para reducir el impacto en el tránsito.

También se advierte que los vehículos estacionados sobre áreas verdes o arriates al rededor del Obelisco, serán retirados conforme a la Ley y el Reglamento de Tránsito.

Se estima que entre el viernes 12 y el domingo 14 de septiembre podrían registrarse alrededor de 1,500 recorridos de antorchas, principalmente desde municipios como Santa Catarina Pinula, Chinautla, Villa Nueva, Mixco, así como delegaciones provenientes de Antigua Guatemala, Santa Rosa y Escuintla.

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Las principales vías que podrían presentar mayor carga vehicular son calzada Aguilar Batres, calzada Roosevelt, bulevar Los Próceres, carretera a El Salvador, ruta al Atlántico y calle Martí.