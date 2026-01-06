Pentágono dice que cerca de 200 soldados entraron en Caracas para capturar a Maduro

-

Más de 150 aeronaves tuvieron participación en el operativo que tenía el objetivo de capturar y sacar de Venezuela a Nicolás Maduro.

Cerca de 200 militares estadounidenses ingresaron a Caracas como parte de la operación para capturar al presidente Nicolás Maduro, informó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el lunes.

Las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa durante la madrugada del pasado sábado 3 de enero, poniendo fin a casi 13 años de gobierno del líder izquierdista, acusado por Washington de dirigir un cártel de narcotráfico.

"Casi 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas... y detuvieron a un individuo acusado, buscado por la justicia estadounidense, en apoyo de las fuerzas del orden, sin que muriera un solo estadounidense", dijo Hegseth en un acto en el estado de Virginia.

Más de 150 aeronaves

Aunque el presidente Donald Trump y los principales responsables de la operación militar dieron detalles al día siguiente, hasta ahora no se sabía exactamente cuántos efectivos habían protagonizado la operación.

Las autoridades estadounidenses dijeron que más de 150 aeronaves participaron en el operativo, procedentes de varias instalaciones en la región.

Esto esta feo señores Caracas bajo ataque. Aviones , helicópteros. NO SALIR A LAS CALLES pic.twitter.com/XHxIbUqF65 — SistemFail (@comandpsa) January 3, 2026

Aún se desconoce el número de heridos del lado estadounidense, mientras que Cuba reconoció que 32 ciudadanos suyos murieron en el ataque.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables en un tribunal de Nueva York este lunes.