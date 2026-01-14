Colisión en cuesta de Villalobos complica el tránsito hacia la ciudad (video)

Camión con desperfectos mecánicos retrocedió y colisionó con un tráiler.
Un percance vial entre dos transportes de carga pesada se registró en la cuesta de Villalobos en el kilómetro 12 en jurisdicción de Villa Nueva.
Momentos antes de la colisión ya se encontraba uno de los vehículos con desperfectos mecánicos. En un momento el tráiler se desconectó y retrocedió hasta que terminó impactando con el otro transporte.
La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva ya se encuentra en el lugar mientras llega una grúa para movilizar el vehículo pesado y liberar el paso ya que por el momento dos de cuatro carriles se encuentran inhabilitados.
Asimismo recomiendan salir con tiempo de anticipación si se busca dirigirse a la ciudad porque podría aumentar la carga vehicular.