Cerro Mano de León, un refugio natural que destaca por sus vistas y senderos

El Cerro Mano de León, en San Carlos Sija, es un destino natural que combina bosque, senderos y miradores con bellas vistas. Su riqueza en flora y fauna lo convierte en un espacio ideal para caminatas, contacto con la naturaleza y turismo comunitario responsable.

Ubicado en el corazón del municipio de San Carlos Sija, Quetzaltenango, el Cerro Mano de León es uno de los destinos turísticos naturales más atractivos de la región.

Este imponente cerro destaca por su exuberante cobertura boscosa, su riqueza natural y por ser un espacio ideal para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

Este sitio natural se encuentra ubicado en la cabecera municipal de San Carlos Sija. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Con una extensión aproximada de 67 hectáreas, el área boscosa del cerro alberga una variada flora, compuesta principalmente por pinos, encinos, ciprés y especies endémicas, asentadas a una altitud que alcanza los 3 mil metros sobre el nivel del mar.

Estas condiciones favorecen la presencia de diversa fauna, entre la que se pueden observar ardillas, chipes, lagartijas, coyotes, así como mariposas e innumerables insectos.

Se puede observar a la vecina comunidad de Chivarreto. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

"El Cerro Mano de León es un lugar mágico que ofrece una experiencia única a los visitantes; hay distintos escenarios naturales ideales para realizar caminatas", comentó Wilson Barrios, vecino de la zona.

El comunitario destaca que, desde los miradores naturales, se pueden apreciar vistas panorámicas de San Carlos Sija y del municipio de Chivarreto, en el departamento de Totonicapán.

Se puede observar diversos tipos de flores. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

El sitio cuenta con senderos naturales que permiten recorrer el bosque y disfrutar del paisaje. Además, su cima marca la división territorial entre los departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán, convirtiéndolo también en un punto de interés geográfico.

La conservación del Cerro Mano de León es prioritaria para la comunidad local, ya que representa un hábitat clave para la fauna silvestre. La protección contra la caza ilegal ha permitido que las especies se desarrollen de forma natural, fortaleciendo el equilibrio ecológico del área.

Los senderos para el ascenso están bien marcados. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Visitar el Cerro Mano de León es una oportunidad para conocer la riqueza natural de San Carlos Sija y apreciar la importancia de conservar los bosques que resguardan fauna silvestre y fuentes de vida, bajo un modelo de turismo consciente y respetuoso con el entorno.

Durante tu visita al cerro también puedes conocer la historia del municipio, sus tradiciones, la vida cotidiana de sus comunidades y su identidad cultural, reflejada en su gastronomía y celebraciones locales.

¿Cómo llegar?

Para llegar al cerro, se recomienda tomar la carretera desde Quetzaltenango hacia Olintepeque, continuar hacia las tierras altas, pasar por el ingreso a San Francisco La Unión y dirigirse finalmente a San Carlos Sija. En la comunidad, los visitantes pueden solicitar el apoyo de guías locales, quienes facilitan el ascenso y enriquecen la experiencia con información del lugar.