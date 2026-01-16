Descubre el fascinante ciclo de vida de la Mariposa Búho en Petén

-

El Parque Regional Municipal Actún Kan en Santa Elena, Petén, se consolida como un destino clave para el turismo natural y la educación ambiental.

Su principal joya es el Mariposario Actún Kan, un centro de conservación que permite a los visitantes explorar la biodiversidad local, incluyendo la fascinante Mariposa Búho, especie emblemática de la región. Conozca cómo llegar y los precios accesibles para disfrutar de esta experiencia única y sostenible en el corazón de Petén.





La Mariposa Búho te espera: Descubre Actún Kan, un paraíso natural. (Foto: Colaboración/Carlos Peláez)

Si buscas una experiencia de turismo natural sin alejarte de la zona central de Petén, el Parque Regional Municipal Actún Kan, ubicado en Santa Elena, se presenta como una opción ideal para el descanso, el aprendizaje y el contacto directo con la biodiversidad de la región.

Entre sus principales atractivos destaca el mariposario, un área especialmente diseñada para que los visitantes conozcan de cerca el fascinante ciclo de vida de estos insectos y la importancia de su preservación.





Visita el Mariposario Actún Kan: Ecoturismo y vida silvestre en Petén. (Foto: Colaboración/Carlos Peláez)

Andrea Morales, bióloga y encargada del mariposario, explicó que actualmente se reproducen cinco especies de mariposas, siendo la más común la mariposa búho, una de las especies más representativas de Petén por su tamaño, coloración y patrones que simulan los ojos de un ave, utilizados como mecanismo de defensa natural.

Morales detalló que las mariposas se alimentan principalmente de fruta fermentada y néctar de flores, y señaló que el objetivo principal del proyecto es que los visitantes comprendan su rol en los ecosistemas, especialmente en la polinización, y se conviertan en aliados de su protección.





Actún Kan: El parque regional de Petén ideal para educación ambiental. (Foto: Colaboración/Carlos Peláez)

El mariposario cuenta con cuatro módulos interactivos, donde los visitantes pueden observar de forma didáctica cada una de las etapas del ciclo de vida de la mariposa: desde el huevo, la fase de oruga y crisálida, hasta su transformación en mariposa adulta.

Este recorrido resulta especialmente atractivo para familias, estudiantes y turistas interesados en el aprendizaje ambiental.

El proyecto tiene el propósito de fortalecer la conservación de la biodiversidad local y promover el turismo sostenible. Además de ser un espacio recreativo, el parque funciona como un centro de educación ambiental que fomenta el respeto por la naturaleza y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

En cuanto a los costos, el ingreso al parque es accesible para distintos públicos. La entrada tiene un valor de Q20 para turistas nacionales, Q25 para extranjeros y Q10 para niños de 6 a 12 años.

Cómo llegar

Si viajas en carro desde la Ciudad de Guatemala, el recorrido inicia tomando la carretera CA-9 hacia el Atlántico, pasando por El Progreso e Izabal, para luego continuar hacia Poptún y finalmente llegar a Flores.





Vista general del mariposario ubicado en el Parque Regional Municipal Actún Kan. (Foto: Colaboración/Carlos Peláez)

El trayecto tiene una distancia aproximada de 480 kilómetros y una duración estimada de nueve horas, dependiendo de las condiciones del tráfico.

Desde la entrada de Santa Elena, el Parque Regional Municipal Actún Kan se ubica a dos kilómetros, y los lugareños pueden brindar indicaciones para llegar sin dificultad.

Si prefieres viajar en autobús, puedes utilizar los servicios de Fuente del Norte, Maya de Oro, Línea Dorada o Cristóbal Colón, que salen desde la zona 1 o Centra Norte, donde muchas de estas empresas realizan una parada técnica antes de continuar hacia el Atlántico.

El trayecto tiene una duración aproximada de ocho a diez horas. Al llegar a la terminal de buses en la colonia Morales, Santa Elena, el mariposario se encuentra a un kilómetro de distancia.

