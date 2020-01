Keylor Navas sigue demostrando su calidad y talento como guardameta, y para muestra un botón, la Champions League publicó un video con las mejores atajadas del tico en la fase de grupos del torneo continental de clubes.

El meta del PSG es un gran profesional y su equipo marcha líder solitario en la Liga francesa, y fue líder en su grupo en la Champions.

Es que el cuadro parisino terminó como el mejor del grupo A, arriba del Real Madrid.

Mira aquí el video:

Paris conceded the fewest goals in the group stage. Keylor Navas

#UCL | @PSG_English pic.twitter.com/1v6wjpbsn6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 10, 2020

En las imágenes se aprecia una doble atajada ante el Brujas de Bélgica, así como otras notables intervenciones frente a sus excompañeros del cuadro merengue, Isco y Toni Kroos.