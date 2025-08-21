"Chapín Anónimo": el ángel guatemalteco que ayuda a quienes lo necesitan

-

"Chapín Anónimo" se ha viralizado gracias a la ayuda que ofrece en las calles del país.

Soy502 tuvo la oportunidad de hablar con "Chapín Anónimo", quien relató cómo surgió este gran proyecto que consiste en recorrer las calles del país con el único fin de apoyar a quien lo necesita.

"Todo surgió como una inspiración de Dios. Esta es una actividad que desde pequeños se nos ha inculcado: el amor y el servir al prójimo", cuenta Chapín Anónimo.

La idea de compartir su obra en las redes sociales la tomó de varios personajes de otros países, como el del colombiano Camilo Cifuentes, quien se viralizó por prestarle ayuda a las personas que lo necesitaban.

(Foto: Cortesía)

"Al publicar nuestros videos no buscamos fama, tampoco algún beneficio personal ni de ningún tipo. Nuestro objetivo será siempre el apoyo al más necesitado. Por ello decidimos adoptar el nombre de Chapín Anómino", afirma.

Una tradición familiar

Chapín Anónimo comparte que esta actividad de ayudar al prójimo ya es una tradición dentro de su familia, la cual llevan años realizando.

Sin embargo, hasta hace poco se dieron a conocer a través de sus redes sociales. "Llevamos 3 meses en redes sociales, el motivo por el cual compartimos estos videos es para poder llegar a inspirar a muchas personas a que se sumen y hagan lo mismo", expresa.

La historia de doña Silvia

Según cuenta, una de las historias más impactantes que ha conocido ha sido la de doña Silvia, una mujer con capacidades distintas, quien día a día lucha por sacar adelante a su hijo Misael, vendiendo paletas en la vía publica. A pesar de que ha llevado una vida difícil, nunca se ha rendido y siempre ha mantenido su fe en Dios.

#fyp #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #viralvideos #foryoupage #paratii #videoviral #guatemala #video #niñosfelices ♬ sonido original - chapin.anonimo @chapin.anonimo El día de hoy gracias a Dios y a todas las personas de buen corazón que se han sumado aportando su granito. Hemos podido compartir una despensa con doña Silvia quien vende sus paletas sobre la calzada San Juan a un costado de dollar city. #chapinanonimo

Alex, un pequeño vendedor de dulces

En todos sus videos se logra ver cómo suele comprar la venta completa de niños y adultos, con el único fin de apoyar.

En estas imágenes se ve cómo, además de comprar toda la venta de dulces de un pequeño, lo lleva a comprarle ropa y accesorios.

Lo más emotivo del momento es cuando le limpia los pies para colocarle calcetines y zapatos nuevos.

Mira aquí:

#paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #viralvideos #foryoupage #paratii ♬ sonido original - chapin.anonimo @chapin.anonimo Hoy gracias a Dios y a todas las personas que han aportado su granito hemos podido llevar la bendición hasta Alexander un angelito de Dios que día a día se gana la vida en las calles. Todo esto es posible gracias a Dios y a todos ustedes ♥️ #fyp

Si deseas unirte a esta noble labor, puedes hacerlo aportando tu granito por medio de sus redes sociales: Facebook, Instagram y TikTok.