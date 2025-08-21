Pareja de esposos muere tras ser arrastrada por una correntada

La pareja fue arrastrada con todo y su auto, su hijo fue rescatado con vida.
Una pareja de esposos falleció luego de ser arrastrada por una quebrada crecida a causa de las fuertes lluvias que cayeron la noche del miércoles 20 de agosto.
La tragedia ocurrió en el caserío Taltic, aldea Pasubir, Baja Verapaz.
Según el testimonio de varios vecinos, la pareja intentó cruzar el río con su picop, sin embargo, la fuerza del agua no le permitió avanzar, siendo arrastrada por más de 1 kilómetro con todo y vehículo.
En la parte trasera del picop, iba un adolescente, hijo de la pareja, quien logró ser rescatado con vida e ileso.
Según autoridades, los fallecidos fueron identificados como Natividad Xitumul y Juan de la Cruz.
*Con información de Dirlyn González