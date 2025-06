"Chava" Estrada le declara su amor a Municipal

-

En su primera presentación ante los medios como jugador de Municipal, Carlos Salvador Estrada mostró su amor a la casaca roja y dijo estar dispuesto a dejar la vida en la cancha por esos colores.

LIGA NACIONAL: Lom habla sobre su rol como atacante en la Azul y Blanco y es optimista ante Panamá

"Quería estar acá, deseaba estar acá, trabajé mucho para estar acá", afirmó el defensor de 27 años, a quien le tocó sufrir las criticas de cierta parcialidad escarlata por su pasado en el archirrival, Comunicaciones.

"Soy canterano de Malacateco, pero siempre me incliné por Municipal. La decisión de hace años de no venir acá ya es pasado. Los equipos que estuvieron atrás me sirvieron mucho para crecer y madurar", manifestó sin detenerse en su paso por los cremas.

¡La #Pretemporada sigue subiendo de intensidad! pic.twitter.com/96aa5awRVe — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) June 19, 2025

Tras su paso por Marquense, "Chava" contó que su llegada a los rojos es una nueva oportunidad y que llega en el momento ideal, en una etapa en la que tiene las energías de un joven y la experiencia de un veterano. Suma 200 juegos en la Liga Guate Banrural.

"Me siento muy bien, he sido muy bien recibido por mis compañeros. Entiendo la exigencia que es estar en Municipal, el equipo más grande de Guatemala. La competencia interna es muy buena", enfatizó.

#PretemporadaRoja pic.twitter.com/GeALdDpIcF — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) June 19, 2025

Apunta a hacer un buen torneo vestido de rojo con la ilusión de tener una nueva chance en el extranjero y de volver a ponerse la camisola de Selección Nacional.