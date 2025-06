Lom habla sobre su rol como atacante en la Azul y Blanco y es optimista ante Panamá

-

Lom tiene claro cuál es su función en el ataque de la Azul y Blanco y no se desespera por la falta de goles

"Si no anoto, debo crear para mis compañeros". Ese es el lema Darwin Lom, criticado a veces por su falta de gol, aunque lo ha sabido compensar con asistencias, como el taquito que le dio a Óscar Santis para que Guatemala batiera a Jamaica y tenga ahora entre ceja y ceja a Panamá en la Copa Oro 2025.

Ya instalado con todo el grupo en Austin, Texas para el partido del viernes en el Q2 Stadium, Lom charló con Nuestro Diario en el lobby del hotel de concentración antes de tomar el almuerzo. "El juego ha cambiado, por ejemplo, (Olivier) Giroud ganó un campeonato sin anotar y era un jugador importante", dijo.

Ante los Reggae Boyz Lom hizo un pase de antología. Kevin Ramírez le prolongó un centro de Aarón Herrera y con el taco habilitó a Santis para una diana como de videojuego. Esa característica de pivotear o generar espacios para otros atacantes le ha valido para ganarse la confianza de Luis Fernando Tena.

El delantero compartió con aficionados que llegaron al hotel de concentración. (Foto: Bryan Anton / Nuestro Diario)

"Yo analizo mucho los partidos. No me importa meter 5 goles si no vamos al Mundial. Ese es el objetivo. Hay gente que siempre me va a criticar aunque me vaya bien. Los que saben de futbol pueden analizar mis partidos y saber que soy un jugador que pelea y lucha", añadió.

Para el partido contra los canaleros, el futbolista destacó que "es importante" y reconoció que por lo hecho frente a los jamaiquinos "la gente está muy ilusionada". "Vamos a ir con todo, jugamos frente a un Panamá que viene de más a más y tenemos que respetarlo".

Lom se considera un jugador con mucha lucha en la delantera. (Foto: Bryan Anton / Nuestro Diario)

Sin embargo, Darwin se mostró optimista de volver a gestar una hazaña el viernes. "Nada está escrito. Quién dice que no podamos sacar el resultado y hacerles un partido igual que contra Jamaica. Ya me imagino cómo sería la situación (si se vence)", expuso.

Lom suma 6 tantos y 2 asistencias en la era del mexicano Tena y está a la expectativa de si volverá a salir de titular o su lugar será ocupado por el legionario Rubio Rubín.