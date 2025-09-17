Fans crean fotos soñadas con Chayanne gracias a la IA

Los seguidores de Chayanne han creado postales soñadas junto a él.
ENTÉRATE: El detalle que Chayanne recibió al llegar a Guatemala
El cantante puertorriqueño es uno de los artistas más queridos en América Latina, tanto por su música como por su atractivo, el cual ha cautivado a toda una generación de madres solteras que han bromeado con la idea de que él es el padre de sus hijos.
Debido a dicha situación, los jóvenes no han dudado en apodarlo como "El papá de Latinoamérica" y Chayanne lo ha tomado con humor, llegando a decir: "Ya vine, mis hijos" durante sus giras.
PODRÍA INTERESARTE: Chayanne sube a guatemalteca y la abraza al ritmo de bachata (video)
Con la creciente popularidad de la inteligencia artificial (IA), Chayanne se ha unido al trend de las fotos creadas con Gemini y ha invitado a sus fans a crear las suyas, incluyéndolo, por lo que sus "hijos" no dudaron en crear montajes con ellos mismos o sus madres.
Las postales van desde abrazos y besos hasta montajes graciosos, por lo que el avance de la IA ha permitido cumplir el sueño de sus seguidores de tener una imagen junto a la estrella, siendo un sueño hecho realidad.