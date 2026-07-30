El Chelsea ficha al defensa internacional francés Maxence Lacroix

El Chelsea anunció este jueves el fichaje del defensa internacional francés Maxence Lacroix, que firma con el club de Stamford Bridge hasta 2032 procedente del Crystal Palace.
LEE TAMBIÉN: La FIFA comunica al Barsa una denuncia del Atlético por el caso Julián
El monto del traspaso por Lacroix, de 26 años y que disputó siete partidos en el Mundial 2026 con la selección francesa, sería de 60 millones de euros (unos 525 millones de quetzales), según la prensa británica.
Formado en Sochaux y con paso por el Wolfsburgo alemán, el defensa ganó en mayo la Conference League con el Crystal Palace, club en el que ha disputado 98 partidos desde su llegada en 2024.
Dirigido ahora por el entrenador español Xabi Alonso, el Chelsea está realizando un ambicioso mercado de fichajes, marcado por la llegada de Morgan Rogers por un montante estimado de 137 millones de euros, un récord absoluto por un jugador inglés.
El club londinense también han anunciado el fichaje del defensa internacional italiano Marco Palestra, de 21 años, que llegó procedente del Atalanta por un montante cercano a los 65 millones de dólares.
*Con información de AFP