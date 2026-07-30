Desde las alturas: así luce Xetulhá, el nuevo parque del Irtra

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El nuevo parque del Irta en Retalhuleu será un espacio en el que visitantes podrán disfrutar de juegos acuáticos.

Este jueves 30 de julio, se llevó a cabo la inauguración del nuevo parque de lnstituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) en Retalhuleu, el cual lleva el nombre Xetulhá.

El nuevo centro acuático fue desarrollado sobre una extensión de 76 mil 665 metros cuadrados, con cerca de 50 mil metros cuadrados de construcción, podrá recibir hasta a 10 mil visitantes de forma simultánea y tendrá a disposición 40 toboganes.

Uno de los mayores atractivos de este parque es que tiene distintos juegos y amenidades pensadas en cada uno de los integrantes de las familias guatemaltecas, creando así un espacio variado y significativo para cada uno.

Xetulhá, cuyo nombre proviene del idioma maya y significa "Bajo el Agua", nace inspirado en la riqueza cultural de Guatemala y en la extraordinaria relación que la civilización maya mantuvo con la naturaleza.

¡Desde las alturas! Así se ve el nuevo parque del Irta "Xetulhá"



Video: Alan Lima/Nuestro Diario pic.twitter.com/Jrcjv2t6hV — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) July 30, 2026

Además, Xetulhá busca transformar el complejo del Irtra de Retalhuleu en uno de los destinos de entretenimiento familiar más importantes de América Latina.