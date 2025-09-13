Agónico empate 2-2: Chelsea sufre un golpe brutal al 90+3

-

El Chelsea dejó ir el triunfo en los últimos minutos después de haber remontado el partido en el segundo tiempo y se fue con un punto de Brentford, que igualó (2-2) en el 90+3 mediante Fabio Carvalho tras un saque de banda a la desesperada.

El tanto, en el último suspiro, amargó al conjunto de Enzo Maresca que sufrió para reconducir un duelo que se le puso cuesta arriba, que tuvo ganado y que se le escapó, igual que el liderato, por un fallo defensivo en una acción parada.

El empate dejó sin valor la aportación de Cole Palmer, que salió en la segunda parte para cambiar el ritmo del choque y dar aire a un Chelsea, hasta ese momento, desconocido y en manos de su rival. El astro inglés tiró de repertorio y dio un giro al encuentro. Pero al final el triunfo se esfumó.

Moisés Caicedo puso a soñar al Chelsea con la victoria al convertir el 2-1. (Foto: AFP)

El cuarto derbi londinense del conjunto de Enzo Maresca, ante un rival menor según los números del arranque de curso, supuso un trabajo arduo para los blues, que fueron de menos a más espabilados por el gol de Kevin Schade en el 35.

Pero Cole Palmer, en el 61, y Moisés Caicedo, en el 85, pintaron una fugaz sonrisa en el rostro de los blues, a los que finalmente se les fueron dos puntos de las manos cuando Carvalho recogió un balón prolongado por Kristoffer Ajer y batió a Robert Sánchez.