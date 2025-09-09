Chepebomba: "Si no despertamos, vamos a ver el mundial por televisión"

-

El comunicador panameño se mostró molesto por el resultado de su selección frente a Guatemala.

EN CONTEXTO: Guatemala empata a Panamá y mantiene vivo el sueño de clasificar al Mundial 2026

El empate de Panamá frente a Guatemala en su propio estadio generó la molestia de los aficionados canaleros.

El combinado panameño se perfilaba como el favorito para ganar el grupo, pero ha conseguido solo dos puntos de los seis que se jugaron en las primeras dos jornadas.

Pero la molestia del periodista conocido como "Chepebomba" genera diversas reacciones en las redes sociales.

En un video que publicó minutos después de finalizado el empate entre Panamá y Guatemala, el periodista explotó contra el entrenador y los jugadores.

"Así no se puede. Sin contundencia no hay mundial. Sino despertamos en octubre y noviembre, olvidense del sueño mundialista. Si seguimos así vamos a ver el mundial por televisión. ¿Hasta cuándo Christiansen?

♬ Mozart/Requiem "Lacrimosa"(1394506) - Mint @chepebomba ¡SI NO DESPERTAMOS EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE, NOS TOCARÁ DECIR ADIÓS AL MUNDIAL! PUNTO Y PELOTA. #MentiraNoEs

Cumple apuesta

Además, el panameño cumplió con la apuesta que hizo con la guatemalteca Elizabeth González y se puso la camiseta de Guatemala.

Panamá se mide El Salvador en la siguiente jornada. El 10 de octubre visita San Salvador y el 14 de ese mes recibe a Surinam.

Guatemala por su parte, visita a Surinam el 10 de octubre y el 14 recibe a El Salvador.